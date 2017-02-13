Garanti’ye Yenilikçi Yatırım Portalı: Paragaranti

Garanti Bankası’nın yatırım portalı Paragaranti, kullanıcıların değişen ve artan beklentilerini karşılayacak biçimde I-AM tarafından baştan sona yenilendi. Uluslararası tasarım ve marka deneyim ajansı I-AM’in, uzun araştırmalar ve analizler sonrasında gerçekleştirdiği bu yenileme çalışmasıyla birlikte, farklı yatırımcı profillerinin kolaylıkla kullanabileceği bir modern bir yatırım bilgi alma platformu ortaya çıktı.

Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirdiği projelerle 20 yıllık bir deneyime sahip olan uluslararası tasarım ve marka deneyim ajansı I-AM, Garanti Bankası’nın yatırım portalı Paragaranti’yi kullanıcı profillerinin ihtiyaçlarına uygun biçimde yeniledi.

I-AM’in proje ekibi tarafından, mevcut ve hedef kullanıcılar ile gerçekleştirilen görüşmeler ve marka tarafından yapılan pazar araştırmaları sonucunda, yatırım portallarının birbirine çok benzer yapıda olduğu ve bu portalların içerik açısından genellikle finans uzmanlarına yönelik olduğu belirlendi. Yatırımlarını en basit seviyede gerçekleştiren kullanıcılara yönelik olarak pazarda bir açık olması sebebiyle, yenilenen Paragaranti kapsamında bu müşterilerin istek ve ihtiyaçları üzerine de yoğunlaşıldı. Yatırımını sadece altına yapan ev hanımından, kendi portföyünü yönetmeyi tercih eden piyasa tacirine (trader) kadar beş farklı yatırımcı profili ortaya çıkartılarak bu kullanıcıların beklentileri ve ihtiyaçları araştırıldı.

I-AM’in Paragaranti’yi yenileme sürecinde titizlikle üzerinde durduğu işlerden biri, bu beş yatırımcı profilinin hedef deneyim haritalarını çıkartmak oldu. Farklı risk iştahı ve bilgi seviyesine sahip profillerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde dizayn edilen Paragaranti; bilgi seviyesi düşük, risk arzusu orta ve az olarak sınıflandırılan kullanıcıları yatırım yapmaya yönlendirmek adına inovatif çözüm yöntemleri sunan bir hale kavuştu.

YATIRIM YAPMAK HİÇ BU KADAR KOLAY OLMAMIŞTI

Giriş seviyesi kullanıcıları motive etmek ve yatırım yapmaya daha istekli davranmalarını sağlamak adına, ihtiyaçlarına uygun olarak Paragaranti’ye diğer yatırım portallarında bulunmayan farklı fonksiyonlar tanımlandı.

Giriş seviyesinde kullanıcılara farklı yatırım ürünlerinin aynı zaman periyotundaki getirilerini karşılaştırma, yatırımcılar için kritik öneme sahip grafiklerin yorumlanmasını kolaylaştırmak amacı ile de herhangi bir yatırım aracının grafiğindeki dalgalanmalara açıklamalar getiriliyor.

Yatırımın inceliklerini eğlendirerek pratik biçimde anlatan Paraoyun’da kullanıcıya 100 bin TL değerinde sanal para tanımlanıyor. Kendi portföyünü bu sanal para ile yöneten kullanıcılar, yatırımlarının geri dönüşleri ile seviye atlayabiliyor.

Tüm bunlara ek olarak; kullanıcıların takip ettikleri yatırım ürünlerini filtreleyerek grafiklerini kişiselleştirebilecekleri; Dolar, Euro, Altın ve diğer tüm yatırım ürünleri ile ilgili de hemen aksiyon almalarını sağlayan bir yapı Paragaranti’ye eklenerek, kullanıcıların Garanti Bankası ile bağları da güçlendirildi.

DİNAMİK VE MODERN YATIRIM PORTALI

Paragaranti’nin görsel içeriği de yeni yapısal tasarımını destekleyecek ve Garanti Bankası’nın marka kimliği ile uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Finans portallarının alışılagelmiş görselliğinin aksine, Paragaranti’nin görsel tasarımı ekran karşısında uzun zaman geçiren uzmanları da göz önünde bulundurarak, yenilenen yapıyı da destekleyen ve modern bir formatta sunuldu. Her türlü yatırımcı profili için kullanım kolaylığı ve iyi bir deneyim sunmak üzere şekillendirilen Paragaranti, yeni haliyle pazarın en dinamik yatırım bilgi alma platformu haline geldi.