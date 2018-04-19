En iyi Samsung S9 deneyimi için Galaxy Studio İstanbul’da

Samsung, Galaxy S9 ve S9+’ın yenilikçi özelliklerini tanıtmak amacıyla İstinyePark’ta kuracağı Galaxy Studio’da ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

Samsung Electronics’in en yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S9 ve S9+, Galaxy Studio’nun zengin içeriği ve etkinlik programlarıyla birlikte ile İstanbul’daki tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 20 Nisan – 3 Haziran tarihleri arasında konser, eğlence ve atölyelere ev sahipliği yapacak Galaxy Studio, deneyim alanlarında ise ziyaretçilerinin Samsung’un en güncel mobil ürünlerini ve aksesuarlarını detaylıca incelemelerine imkân sunacak.

İstinyePark’daki Galaxy Studio, açılış haftasında iki özel etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Türk pop müziğinin genç ve başarılı isimlerinden Atiye, 21 Nisan Cumartesi günü saat 17:00’de Galaxy Studio deneyim alanında sevenleri ile buluşacak. Ekranların sevilen ismi Evrim Akın ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında “Minikler Sahnede” etkinliği ile 22 Nisan Pazar günü saat 15:00’te Galaxy Studio deneyim alanında çocuklar ile buluşacak.

Teknoloji meraklıları, Galaxy Studio’daki farklı deneyim alanlarında yeni Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın düşük ışık performansı, ultra ağır video çekim yeteneği ve AR Emoji özelliklerini deneme şansı bulacaklar. GalaxyFitness alanında ise ancak dağlarda yaşayabilecekleri kayak keyfini tadacak, Samsung’un diğer mobil cihazlarını ve aksesuarlarını yakından inceleyebilecekler.

Fotoğrafların Güzelliği



Galaxy Studio’yu ziyaret edenler Galaxy S9 ve S9+’ın f/1.5 ve f/2.4 çift diyaframlı lense sahip arka kamerası sayesinde karanlık ortamlardaki üstün fotoğraf performansına şahit olacaklar.

Yeni Galaxy S serisinin ultra ağır video çekim özelliğini ise özel bir kapalı bölümde bu özelliği en güzel deneyimleyebilecekleri bir ortamda çekilen videolarından görme şansı bulacaklar.

İsteyenler bu harika ultra ağır çekim videolara müzik ekleyerek sosyal medya hesaplarından sevdikleriyle hemen paylaşabilecek. Galaxy Studio, 3 Haziran tarihine kadar İstinyePark’ta teknolojiseverlerin ziyaretine açık olacak.