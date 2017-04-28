Forcepoint’ten KOBİ’lere Bulut İş Paketleri

Bulut bilişim ve siber güvenlik alanlarındaki uzmanlığını birleştiren Forcepoint, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için avantajlı iş paketlerini tanıttı. İstanbul’da bulunan veri merkezi altyapısı üzerinden işletmelere uçtan uca bulut çözümleri sunan Forcepoint, son zamanlarda sıklığı artan siber saldırılara karşı kurumlara etkili bir koruma kalkanı kazandırmış oluyor.

Şirketler için çalışanlarının e-posta altyapısına her yerden ve her cihazdan, kesintisiz ve güvenilir biçimde bağlanması hayati öneme sahip. Bulut bilişim altyapısı konusunda, özellikle yurt dışındaki çözümlere kıyasla önemli avantajları elinde tutan Forcepoint, müşterilerine hızlı, kesintisiz ve tamamen güvenli hizmet sunmak üzere KOBİ Bulut paketlerini geliştirdi.

Forcepoint’in hazırladığı üç ayrı KOBİ Bulut paketi pek çok farklı avantajı bir arada sunuyor. Güvenli ve kesintisiz e-posta altyapısına sahip olmanın yanı sıra, işletme yöneticilerine, siber güvenlik politikalarına uygun içimde izleme ve yönetme seçeneği de sunuyor. Müşterilerine yüzde 99,99 kesintisiz erişim servis seviyesi konusunda garanti veren Forcepoint, gelişmiş savunma teknikleri ile şirketleri tehditlerden koruyor, zaman ve kaynak tasarrufu sağlıyor.

Siber saldırılara özel koruma

Forcepoint’in Gelişmiş Sınıflandırma Motoru (ACE) üzerine kurulu olan Forcepoint Cloud Web ve Cloud E-posta Güvenliği ürünleri, şirket kullanıcılarını gelişmiş ataklara (APT) ve sıfırıncı gün ataklarına karşı etkin biçimde koruyor. ForcePoint’un Gelişmiş Sınıflandırma Motoru, müşterilerinin web ve e-posta trafiğini gerçek zamanlı biçimde tanımlayıp sınıflandırıyor; sekiz farklı sınıfta tehditler değerlendiriliyor ve eşsiz kompozit sınıflandırmayla bir puanlama süreci işletiliyor. Tüm bu süreçle birlikte şirketlerin tüm bilgi akışları gerçek zamanlı biçimde siber tehditlere karşı korunuyor.

Üç farklı KOBİ Bulut seçeneği

Şirketlere kurumsal e-posta ve web erişim koruması sağlayan çözümlerini kullanıcı sayılarına göre üç farklı paket altında toplayan Forcepoint, güvenlik ve süreklilik avantajları sağlayan teknolojilerini kısa süreliğine özel fiyat avantajlarıyla sunuyor. 50, 100 ve 250 kullanıcılık paketlerden satın alan işletmeler, konusunda en yüksek seviyede uzman yüksek yetkinlikte teknik destek mühendislerinden 7/24 yardım alabilecekler.

Satış konusunda detaylı bilgi için Forcepoint Distribütörleri:

Infonet: sales@infonet.com.tr / 0212 356 5580

Avnet Teknoloji Çözümleri: info.tr@avnet.com / 0216 999 5300