Forcepoint’ten Bulut Uygulamaları Güvenliğinde Görünürlük ve Uyumluluk için Dev Adımlar

Küresel siber güvenlik lideri Forcepoint, kurumlarda her geçen gün yaygınlaşan bulut uygulamaları kullanımının siber güvenlik yaklaşımları ile kontrollü olarak adaptasyonu için, “insan odaklı” web, e-posta, ve CASB için analitik ve raporlama çözümlerini duyurdu. Forcepoint’in teknolojisi, hassas ticari bilgiler ve fikir hakları mülkiyeti için, “Shadow IT (Gölge BT)” denilen risk ve davranışlara karşı fidye yazılımları ve phishing saldırıları gibi tüm karmaşık tehditlere karşı her yerde koruma sağlıyor.