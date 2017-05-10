Forcepoint ile Veri Kaybını Önleyin

Forcepoint DLP, Gartner tarafından verilen Mevzuat Uyumluluğu Kullanım Hususu’nda en yüksek dereceyi elde etti ve Kurumsal DLP alanında ard arda dokuzuncu kez Magic Quadrant’ın Liderler listesine girdi.

Küresel siber güvenlik lideri Forcepoint, yaptığı duyuruyla merkezi yönetimli veri kaybı önleme (DLP) çözümlerini benimseyen kurumsal müşteriler arasında etkili bir veri koruma trendi oluştuğuna dikkat çekti. Ayrıca:

Gartner, Veri Kaybı Önleme raporundaki 2017 Belirgin Yetenekler bölümünde Forcepoint DLP’ye bir yıl sonra tekrar en yüksek dereceyi verdi. ¹

Gartner, Kurumsal DLP alanında 2017 Magic Quadrant’ın “Liderler” köşesinde Forpoint’e dokuzuncu kez yer verdi. ²

Sayıları giderek artan büyük kurumsal organizasyonlar; daha yüksek uyumluluk, daha iyi fikir mülkiyeti (IP) koruması ve hassas bilgileri kendi yerinde daha etkin bir biçimde görebilme olanağı sağlayan Forcepoint’in insan odaklı güvenlik çözümlerini kullanıyorlar. Forcepoint DLP güvenlik ürünlerini tercih eden kurumsal müşteriler arasında Honda, Danieli & C. Officine Meccaniche ve Finansbank gibi isimler bulunuyor.

Forcepoint’teki Veri ve Dahili Tehdit Güvenliği biriminin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Heath Thompson, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Küresel kuruluşlar insan korumak ile hassas IP ve verilerin güvenliği arasındaki hayati bağı görüyorlar. Giderek daha fazla müşterinin bizi tercih etmesi ve Gartner’ın takdirinin, herhangi bir ortamda en riskli kullanıcıları ve hareketleri çabucak teşhis edip, anlayıp ve durdurmada sahip olduğumuz kapasite ve özverinin çarpıcı kanıtları olduğuna inanıyoruz.”

Forcepoint olarak siber güvenlik çözümlerinin, insan ile hassas bilgi arasındaki insan etkileşim noktasını, yani teknolojinin en yetkin olduğu, güvenliğin ise en savunmasız olduğu yeri kullanıcı davranışı ve amaçlarını anlayabilen akıllı sistemlerle koruduklarını söyleyen Forcepoint Türkiye Ülke Müdürü Levent Turan, “Forcepoint DLPçözümü , kullanıcı davranışı ve analitiği, (müşteri için çok önemli veri türleri gibi) derin dosya içeriği bilgisiyle birleştiriyor. Bu sayede, bir yandan izinsiz veri erişimlerini engelleyip yüksek riskli kullanıcıları tespit ederken, öte yandan veri kullanımı yönetmelikleri uygulatarak ve organizasyonları GDPR gibi yasalar hakkında bilinçlendirerek mevzuat uyumluğu için Forcepoint’e bir çalışma alanı oluşturuluyor.” dedi.

Ayrıca ForcepointDLP, Garner’ın son Belirgin Yetenekler Raporu’nda mevzuat uyumluluğu için üst üste ikinci senede en yüksek ürün derecesini (5 üzerinden 4,08) elde etti. Forcepoint DLP, Mevzuat Uyumluluğu Kullanım Hususu’nda en yüksek dereceyi elde etmenin yanında, IP Koruma’da 5 üzerinden 4,06 ve Veri Görünürlüğü ve Gözetleme alanında ise 5 üzerinden 4,07 gibi yüksek dereceler kazandı.

Kurumlar veri hırsızlığı risklerini içeride ve bulutta hızlıca tespit ediyorlar Endüstriyel santraller ve metal sanayii için ekipman sağlayan, 3 milyar avroluk yıllık geliriyle ve dünya çapında 11.000’den fazla çalışanıyla en büyük küresel şirketlerden biri olan Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A, dahili güvenliği buluta da uygulayarak mevzuat uyumluluğunu güçlendirdi, çalışanların erişiminde görünürlüğü artırdı ve yanlış erişimlerin doğurduğu riskleri minimuma indirdi.

Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A’da görevli IT güvenliği müdürü Fabrizio Paolini: “Forcepoint DLP sayesinde farkındalık ve dikkat düzeyinde ciddi bir artış gördük. Böylece çalışan farkındalığının yetersizliğinden ya da basit dikkatsizliklerden oluşan kazaları daha net bir biçimde görmeye başladık.”

300 milyar dolarlık mal varlığı ve 12.000 çalışanıyla Türkiye’nin en büyük beş bankasından biri olan QNB Finansbank da, dahili veri hırsızlığını tespit etmede ve önlemedeki denetimini güçlendirdi.

Finansbank’ın Güvenlik Durumu Yönetimi bölümünün lideri Ahmet Taşkeser, şu açıklamada bulundu: “Korumaya çalıştığımız en önemli şey Finansbank’ın itibarıdır, ki bu bizim için paha biçilemezdir. Milyonlarca müşterisi bulunan büyük bir finansal kurumun güvenliğini sağlamak için üst düzey veri kaybı önleme teknolojilerini kullanarak içten ve dıştan gelebilecek tehditleri önlemekle beraber, hassas bilgilerin yanlış yerlere gitmesini de engelliyoruz.”