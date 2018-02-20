fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda geri sayım sürüyor

Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy tarafından, geleceğin starlarını keşfetmek için düzenlenen 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda geri sayım sürüyor. Her yıl büyük heyecana sahne olan yarışma, bu yıl da yıldız adaylarının kendini göstereceği bir organizasyon olacak. “Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” unvanına sahip yarışmanın başvuruları Mart ayı içerisinde sona erecek.

Sanat ve müzik aşkıyla yanıp tutuşan gençler, gerçek müzik deneyimini fizy ile yaşamaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu “fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması” heyecanı adım adım yaklaşıyor. Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde End Productions tarafından aralıksız olarak 21 yıldır organize edilen yarışma, 2018’in genç müzik yeteneklerini keşfetmek için hazırlıklarını durmaksızın sürdürüyor.

Müzik endüstrisine katkı sağlayan, yeteneklerin önünü açan, gençlere gerçek bir yarışma ortamında performanslarını sergileme şansı sağlayan organizasyonda; sesine ve sahne performansına güvenen liseli gençlerin başvuruları sürüyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 8000 okula duyurulan yarışmada, dereceye girenlere toplam 6 dalda, 70 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca, jürinin performanslarına göre belirleyeceği 3 yarışmacıya, eğitim sponsoru Okan Üniversitesi tarafından karşılıksız eğitim bursu sağlanacak.

fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması son başvuru tarihleri

• İstanbul’da yarışacak okullar … 5 Mart Pazartesi

• Ankara’da yarışacak okullar … 12 Mart Pazartesi

• İzmir’de yarışacak okullar … 19 Mart Pazartesi

Eleme tarihleri ve yerleri

• İstanbul, 23-24 Mart 2018 / Bostancı Gösteri Merkezi

• Ankara, 30 Mart 2018 / MEB Şura Salonu

• İzmir, 6-7 Nisan 2018 / İzmir Arena

Final tarihi ve yeri

• İstanbul, 28 Nisan Cumartesi / Bostancı Gösteri Merkezi

Liseler Arası Müzik Yarışması Guinness Rekorlar Kitabı’nda

21 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen ve birçok müzik yıldızının yetişmesine katkı sağlayan yarışmanın dev finalinde verilecek muhteşem ödüllerin yanı sıra, bu sene yarışacak 50.000’inci öğrenci Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek.

fizy’den heyecana destek

Yarışma süresince eleme heyecanı sürerken fizy uygulaması üzerinden oylama yapılabilecek, katılımcıların performansları fizy’den değerlendirebilecek.

fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’na katılım ve ayrıntılı bilgi için fizy.com/lmy adresini ziyaret edebilir, katılım formu ve yarışma şartnamesine buradan ulaşabilirsiniz.