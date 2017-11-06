Fiyat/Performans Oranında 5 Yıldızlı Telefon: Xiaomi Mi 6

Marka tabusunu aşmak zor olabilir, ancak popüler telefonların biraz ötesine bakarsanız, Xiaomi’nin Mi 6’sı gibi iyi fiyatlı bir akıllı telefon bulacaksınız.

Bir yandan, bütçe sınıfındaki akıllı telefonlarıyla bilinen OnePlus, Pixel’le yarışan OnePlus 5 telefonunun fiyatını yükseltirken, öte yandan masrafları kısan bir başka Çinli firma daha dikkat çekiyor. Muhtemelen çoğunuz adını hiç duymadınız, ancak piyasaya yeni çıkan Xiaomi’nin Mi 6’sı dikkate değer bir ürün.

Öncelikle Xiaomi, “şa-yo-mi” olarak telaffuz ediliyor. Batı’da fazla tanınmayan bir teknoloji şirketi, ancak Çin’de absürt düzeyde bir popülerliğe sahip. Aslında 2014’te Xiaomi, dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olarak Samsung ve Apple’ın hemen arkasından geliyordu. Peki neden onları daha önce duymadınız? Bunun sebebi firmanın akıllı telefonlarını Çin dışında elde etmesi o kadar kolay değil.

Bilmeniz gerekenler

OnePlus 5 gibi Xiaomi Mi 6 da, oldukça uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. En iyi, en yeni Snapdragon 835 işlemciyi, 6GB RAM’i ve 64GB’lık depolama alanını cam destekli kıvrımlı bir şasiye oturtmakla kalmıyor, araya çift objektifli bir kamera da sıkıştırıyor.

Samsung Galaxy S8 gibi telefonlarla karşılaştırıldığında gölgede kalan iki özelliği ekran çözünürlüğü ve boyutu; 5,15 inç Full HD bir ekrana sahip. Bunlar dışında bir üst düzey telefonda aranan hemen hemen her şeyi bulmak mümkün.

Fiyat ve rekabetçilik

Asıl problem bu telefonu bulmakta. Xiaomi, akıllı telefonlarını yurtdışındaki pazarlara sunmakla ilgilenmediği görülen Çinli bir firma. Mi 6 maalesef bir istisna değil. Bu telefonu elde etmek için GittiGidiyor’da bir arama yapmanız yeterli.

Fakat bu telefonu rakipsiz sanmayın. Mi 6’nın en güçlü rakibini şüphesiz harika bir telefon olan OnePlus 5 temsil ediyor. Ayrıca orta seviye Samsung Galaxy A5 de dikkate değer bütçe dostu telefonlar arasında yer alıyor.

Tasarım

Galaxy S8’in çıkış etiketinin yarısı kadar bir fiyatla geldiği için, Xiaomi’nin tasarım konusunda ‘malzemeden çalmış’ olabileceğini düşünebilirsiniz. Çoğu zaman paranızı kaliteden yana harcamayı tercih edebilirsiniz. Ancak Mi 6, aynı OnePlus 5 gibi bu konuda istisna oluşturuyor.

Mi 6’nın cilalı siyah kaplaması, yumuşak kıvrımlı cam sırtı ve yuvarlatılmış köşeleri ile Apple iPhone 7 kadar iyi görünüyor. Elde tutması Sony Xperia XZ Premium’a kıyasla çok daha hoş ve kompakt 7,5mm inceliği sayesinde cepler için mükemmel.

Tek pürüz, Xiaomi’nin 3,5mm kulaklık girişinden vazgeçmiş olması. Tuhaf bir hamle; Apple, Amerikan devletine biraz karşı gelme lüksüne sahip olabilir ama Xiaomi? En azından ürünle beraber kutudan bir USB-Type C adaptörü de çıkıyor.

Ekran

Xiaomi, Samsung veya LG gibi süper-geniş oranlı, yüksek çözünürlüklü ekran yaklaşımını tercih etmemiş. Bunun yerine 5,15 inçlik 1920×1080 çözünürlüğünde bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Kağıt üzerinde etkileyici görünmeyebilir, ancak rakamların ötesine bakarsanız, bu fiyatın satın alabileceği telefonlar arasındaki en iyi ekran olduğunu göreceksiniz.

Mi 6’nın süper IPS paneli, XRite kalibratörümüze göre sRGB renk alanının %99,2’sini görüntüleyebiliyor. 1266:1’lik mükemmel kontrast oranı, Mi 6’nın sırtında yer alan çifte kamerayla çekilen görüntülerin hakkını iyi veriyor (daha sonra bunun üzerinde duracağız). 645cd/m2 maksimum ekran parlaklığı, güneş ışığı altında kullanılmak için inanılmaz derecede uygun. Ama bir uyarımız olacak. Polarize güneş gözlüğü takarken telefonu yatay olarak tutarsanız ekran kararıyor.

Performans ve pil ömrü

İçine bakıldığında, Xiaomi Mi 6’nın son derece donanımlı olduğu görülüyor. Mi 6, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemciyi; yani HTC U11 ve Sony XZ Premium’da kullanılan donanımı yarı fiyatla sunuyor. Ayrıca 6GB RAM ve 64GB veya 128GB depolama seçeneği bulunuyor. Ancak microSD kart desteği yok.

Şaşırtıcı olmasa da, telefonun performansı harika. 1,9 Geekbench 4 tek çekirdek puanı, arasında Galaxy S8’in de bulunduğu 2017’nin tüm üst seviye telefonlarıyla aynı düzeyde. Ayrıca 6,7’lik çok çekirdek sonucu da takdire şayan. Grafik gücü aynı derecede etkileyici. 57fps’lik bir GFXBench Manhattan 3.0 ekran testi sonucu, özellikle hareketli oyunlarda aksaksız eğlenceyi garantiliyor.

Tüm bunların üstüne Xiaomi Mi 6’nın pil ömrü, sahip olduğu tüm güce rağmen önemli bir darbe almıyor. Mi 6, uçuş modu devredeyken ve ekran 170cd/m2’ye ayarlıyken yürüttüğümüz video oynatma testim 13 saat 48 dakikaya ulaştı. Pil bittiğinde, 30 dakikalık bir şarj süresi boyunca yaklaşık %25 dolum yapıyor ve ne yazık ki hızlı şarj desteği bulundurmuyor.

Kamera

Xiaomi Mi6’nın arkasında iki kamera var. P10 gibi ikinci bir monokrom kamera kullanmaktansa (ya da LG’nin G6 modelinde olduğu gibi geniş açılı bir objektif tercih etmektense), Xiaomi, OnePlus ve Apple ile aynı rotayı tercih ederek ana kamerayla birlikte çalışan 2x zum sensörlü ikinci bir kamera kullanmış.

İkisi kamera arasında küçük bir fark var. Ana kamera sensörü, optik görüntü sabitleme ve geniş f/1,8 diyafram ile donatılmışken, daha az ışık yakalayan ikinci sensör ise daha dar olan f/2,6 diyafram ile tamamlanmış.

Xiaomi Mi 6’nın arka kameraları beklentilerin üstünde sonuçlar vererek çok yönlü bir performans sergiliyor. İyi ışık altında, aşağıda test görüntüsünden de görebileceğiniz gibi mükemmel sonuç veriyor. Ağaç yaprakları inanılmaz derecede iyi tanımlanmışken, komşu binalardaki yansımalar gevrek ve ayrıntılı görünüyor. Hatta, meşhur derecede zor bir test olan tuğla testi bile, özellikle HDR modundayken doğru bir şekilde yakalanıyor ve böylece gölgeleri kaldırırken daha fazla ayrıntı sıkıştırıyor.

Düşük ışık performansı da aynı derecede etkileyici. Bazı çekimler, sıcak renklerden ve yapay çözümlemenin ufak izlerinden biraz mustarip olsa da, aşağıdaki test görüntüsünde de görebileceğiniz gibi resimlerde ayrıntı sıkıntısı yoktu.

Karar

Xiaomi’nin Mi 6 telefonu tüm doğru kutuları işaretliyor. Performans, ekran kalitesi ve pil ömrü gibi özellikleriyle önemli bir ödün vermeden pahalı telefonlar için harika bir alternatif sunuyor.

Fiyat, onu diğerlerinden ayıran en önemli özellik. Aması maması yok, Xiaomi Mi 6’nın fiyatı inanılmaz derecede iyi. Hatta OnePlus 5 ile karşılaştırıldığında bile bu telefonu tavsiye etmeden geçmek imkansız. Tamir ve servis desteği gibi detayları da göz önünde bulundurmanızı son olarak tavsiye ederim.