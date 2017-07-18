Fiyat/Performans Odaklı Yeni Yönlendirici: TP-Link Archer C50

TP-Link, WiFi bağlantı hızı yüksek ve performansa göre son derece uygun fiyata sahip yeni yönlendiricisini satışa sundu. Archer C50 model yönlendirici, çift kanal destekli ve toplamda 1200Mbps WiFi hızına ulaşabiliyor.

17 Temmuz 2017 – Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link, fiyat/performans odaklı yeni bir yönlendirici (router) modelini daha satışa sundu. Archer C50 model yönlendirici, 802.11ac destekli ve toplamda 1200Mbps (1.2Gbps) kablosuz hızlara ulaşabiliyor.

TP-Link’in AC destekli yönlendirici ailesinin yeni üyesi olan Archer C50, hem evler hem de küçük ofisler için uygun bir ürün. Eşzamanlı çift kanal desteğine sahip olan yönlendirici ile hem e-posta, web’te sörf gibi iş uygulamaları hem de online oyun, HD film indirme gibi eğlence uygulamaları aynı anda ve kesintisiz olarak yapılabiliyor. Cihaz 5GHz kanalında 867Mbps, 2.4GHz kanalında ise 300Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor.

802.11ac desteği, bir önceki standart olan N destekli cihazlara göre kablosuz hızı üç kat daha artırıyor. Bu sayede daha hızlı ve kaliteli WiFi bağlantısı mümkün oluyor. Aynı zamanda Archer C50’nin yenilikçi anten tasarımı nedeniyle WiFi sinyallerinin gücü artıyor ve kapsama alanı genişliyor. Cihaz üzerinde yer alan USB bağlantı noktası ise yazıcı, disk gibi cihazları kablolu olarak ağa dahil etmeyi sağlıyor.

Kullanımı kolaylaştıran ve zenginleştiren özellikler

TP-Link Archer C50, pek çok özellik ile hem kullanımı kolaylaştırıyor hem de güvenliği artırıyor. Bunlardan ilki Ebeveyn Kontrolü. Bu özellik sayesinde evlerde anne-babalar; işyerlerinde ise yöneticiler çocukların/çalışanların ağa erişiminde çeşitli kısıtlamaları basitçe yapabiliyor. Ağa bağlantı saatlerinden erişilmesi istenmeyen sitelerin engellenmesine değin farklı senaryolar Ebeveyn Kontrolü uygulaması ile mümkün oluyor.

Bir başka güvenliği ilgilendiren özellik ise Misafir Ağı uygulaması. Eve ya da ofise konuk olarak gelenlerin özel ağımıza ve şifremize erişmeden WiFi kullanmasını sağlayan bu uygulama ile misafirler için kolayca ayrı bir ağ oluşturuluyor.

TP-Link’in cihazları akıllı telefonlardan kurup yönetmeyi sağlayan Tether uygulaması ise hem Android hem de iOS destekli cihazlardan kolayca tüm ayarları yapmaya olanak veriyor. Bu uygulama ile ürün kurulumu da çok basit şekilde yapılabiliyor. Ayrıca Misafir Ağı, Ebeveyn Kontrolü gibi tüm ayarlar da akıllı telefonlardan düzenlenebiliyor.

Archer C50, en yeni internet protokolü olan IPv6 desteği sunuyor. Bu da ağın gelecekteki değişimlerden etkilenmemesini sağlıyor.