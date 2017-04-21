Fakir’den Bahar Temizliği Süpürgesi: Veyron Turbo XL

Bahar mevsimi, kışın enerjisinden kurtulup evleri yaza hazırlamak için detaylı bir temizlik yapmanın en uygun dönemi. Fakir Hausgeräte’nin genişletilmiş hazneli yeni modeli Veyron Turbo XL, üstün teknolojisiyle etraflı bir dip köşe temizliği için kusursuz performans sunuyor.

Temizlik performansı, filtreleme ve enerji tasarrufunda 3A sınıfı enerji etiketine sahip Fakir Veyron Turbo XL, 74 dB ses seviyesiyle de gürültü yapmadan, sessiz süpürme imkanı veriyor. Elektronik ayarlanabilir vakum gücüyle tüm zeminlerde üstün temizlik sağlarken, 2 litre kapasiteli genişletilmiş toz haznesiyle de uzun süreli kullanım için elverişli.

Cyclone ve kaset filtresi ile toz torbası derdini ortadan kaldıran Veyron Turbo XL’in H.E.P.A 13 filtresi, havada bulunan partikülleri arındırabilme özelliğiyle evinizi tozdan arındırıyor.

Park pozisyonu ve otomatik kablo sarıcısıyla evlerde yer kaplamayan ergonomik yapıya sahip Fakir Veyron Turbo XL, turbo aparatı, kenar köşe aparatı, hassas mobilya aparatı, yer aparatı ve sert zemin aparatıyla evlere tam donanımlı süpürge konforunu getiriyor. Violet, kahverengi, siyah ve rose renk seçenekleriyle işlevselliğinin yanı sıra estetik tasarımıyla da dikkat çekiyor.