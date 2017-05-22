Facebook’un “gizli kuralları” sızdırıldı

Facebook’un cinsellik, pornografi, nefret suçu, ırkçılık, terör ve şiddet konusundaki paylaşımlara dair gizli iç kuralları sızdırıldı. İngiliz gazetesi The Guardian, Facebook’un 2 milyar kullanıcısının hangi paylaşımlarına izin verilip verilmeyeceği konusunda moderatörlerine dağıttığı kuralları yayımladı.

Gazete, sızdırılan politikaların sosyal medya devinin etik duruşunun yanı sıra ifade özgürlüğü ve sansür hakkında da tartışma yaratacağı yorumunu yaptı. Facebook, yalan haberlerin yayılması nedeniyle ve Vietnam savaşının en ikonik karelerinden ‘Napalm kızı’nı sansürlemesi sonrası eleştirilerin hedefindeydi.

Yamyamlık paylaşımı için de kural var

The Guardian’ın 100’den fazla iç eğitim kitapçığına dayandırdığı habere göreyse, şirketin yamyamlık ve maçlarda şike konusundaki paylaşımlara dair bile kuralları var. Ancak 2 milyar kişinin iletişim halinde olduğu sitenin bu ‘sansür’ kurallarına nasıl karar verdiği, merak konusu…

Facebook çalışanlarına son bir yılda dağıtılan kurallardan bazıları şöyle:

“Biri Trump’ı vursun” demek yasak

“Birisi Trump’ı vursun” gibi yorumlar, devlet başkanlarının “korunacak kategorisi”nde olmasından ötürü siliniyor. Buna karşılık, “Umarım biri seni öldürür” ifadesi veya küfür içerikli bir dizi paylaşım, ‘inandırıcı tehdit’ içermedikleri gerekçesiyle silinmiyor.

Her ölüm videosu silinmiyor

Şiddet içerikli ölüm videoları ‘rahatsız edici’ olarak işaretlense de her zaman silinmiyor. Zira bu videoları akıl hastalıkları gibi konularda farkındalık yaratabileceği düşünülüyor.

Çocukların cinsel içerikli olmayan şekillerde istismara uğradığını gösteren bazı fotoğrafların, sadistçe veya kutlama içeren unsurlar içermedikleri sürece, silinmeleri gerekmiyor.

Hayvanların cinsel içerikli olmayan istismara uğradığı fotoğrafları paylaşmak da serbest; sadece aşırı derecede rahatsız edici olan görsellere işaret konuluyor. İznin gerekçesi, hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmak.

Çıplaklık ve cinsellik içeren ‘el yapımı’ sanat eserlerine izin var fakat cinsel aktiviteyi gösteren dijital sanata izin verilmiyor.

Çıplaklık içermediği sürece kürtaj videolarına izin var.

Facebook, kullanıcılarının kendilerine zarar verme girişimlerini yayınlamalarına, ‘söz konusu kişiye yardım ihtimali bulunduğu sürece’ izin veriyor. Bir diğer sebep de, ‘stres altındaki kişileri sansürlemenin veya cezalandırmanın istenmiyor’ olması.

The Guardian’a konuşan bir moderatör, paylaşımlar hakkında karar vermek için sadece 10 saniyeleri olduğundan ve ‘intikam pornosu’ gibi yeni mefhumlar konusunda zorlandıklarından söz etti. Bir diğer kaynak ise “Facebook içeriğini kontrol edemiyor. Çok kısa sürede çok fazla büyüdü” dedi. (Kaynak: Duvar)