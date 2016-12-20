Facebook’un en başarılı e-ticaret Sitesi GittiGidiyor!

Araştırma şirketi GFK tarafından, The Brandage Dergisi için Türkiye genelinde yapılan Dijital Dünyanın Markaları Araştırması sonuçları yayınlandı.

Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesini temsilen, 15 şehirde, kentsel kesimde yaşayan 15-65 yaş arası internet kullanıcıları ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen araştırma sonuçları, GittiGidiyor’un ünlü sosyal medya platformu Facebook’un en başarılı ilk üç markasından biri olduğunu gösterdi.

Facebook’un en iyi markaları arasında tek e-ticaret sitesi GittiGidiyor

Dijital dünyanın bireylerine sosyal medya platformlarını ayrı ayrı düşünerek her bir sosyal medya kanalında hem görünürlük hem de çalışmaları ile en başarılı görülen markaların sorulduğu araştırmada GittiGidiyor, Facebook’un en başarılı beş markası arasında tek e-ticaret markası oldu. GittiGidiyor Instagram’da ise en başarılı beş markanın içindeki üç e-ticaret sitesinden biri seçildi.

Amaç sosyal medyayı saha etkin kullanmak

Başarıyı değerlendiren GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, “Sosyal medya, genç, orta yaşlı, farklı hedef kitlelere konuşabileceğiniz hızla gelişen, kendi trendleriyle evrilen platformları içinde barındırıyor. Günün her saati aktif olan e-ticaret platformlarının mevcut ve potansiyel müşterileriyle doğrudan iletişim kurmak için sosyal medya kanallarına uygun iletişim stratejileri geliştirmesi dijital dünyanın gerekliliklerinden biri olarak görülüyor. GittiGidiyor olarak sosyal medyanın her alanında, farklı kategori ve hedef kitlelere uygun içerik tiplerimizle farklılaşma yoluna gidiyoruz. Bu mecraların trendlerine uygun aksiyonlar alıyoruz. Markaların sosyal medyadaki başarısının sadece takip sayısı ile değil onlarla kurmuş oldukları etkileşimle doğru orantılı olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. GfK’nın araştırmasından çıkan sonucu, sosyal medya tarafındaki stratejilerimizin ve aldığımız aksiyonların bir yansıması olması açısından oldukça önemli buluyorum. 2017’de bu alanda da öncü ve ses getirecek projelere imza atmak istiyoruz. Sosyal medya bizim için şu ana kadar olduğu gibi gelecekte de en önemli iletişim ve etkileşim kanallarımızdan biri olmaya devam edecek.” dedi.