Facebook’tan asılsız haberleri tespit etmek için 10 ipucu

Sosyal medya devi Facebook, son zamanlarda ciddi sorunlara sebep olan asılsız haberlerle ilgili dünya çapında bir çalışma yapıyor. Bunun bir parçası olarak, asılsız haberlerin tespitiyle ilgili kullanıcılara dönük bir metin hazırlandı. Aşağıda paylaştığımız 10 maddelik ipuçları listesi, oldukça aydınlatıcı bir içerik sunuyor.