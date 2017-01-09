Facebook’taki sağlık haberleri tehlike saçıyor

İngiltere’de uzman kuruşlar kullanıcıları yalan haber, hurafe yayan web sitelerine karşı uyarıyor. Özellikle kanser hakkında çok sayıda yalan, Facebook aracılığıyla milyonlara ulaşıyor.

TEKNOLOG – İngiltere’de muhtelif uzaman kuruluşlar sağlıkla, özellikle kanser, ilgili çok sayıda yalan haberin sosyal medya üzerinden yayıldığına dikkat çekiyor İngiltere Kamu Sağlığı Merkezi, Kraliyet Akademisi (Royal College) Birleşik Krallık Kanser Araştırmaları Merkezi bu konuda acil önlem alınmasının hayati önem arz ettiğini söyleyen bir çağrı yaptılar.

The Independent’ın haberine göre internet kullanıcıları, konu sağlığa gelince saygın bilindik bilgi kaynakları veya bilimsel, akademik yayınlar yerine komplo teorileri üretilen siteleri tercih ediyorlar. Bu yüzden örneğin “Karahindiba otu bağışıklığınızı güçlendiriyor ve kanseri tedavi ediyor başlıklı” bir haber facebook’ta anahtar kelimesiyle en çok paylaşılan haberler arasında yer alıyor. healtheternally.com isimli sağlık sitesinde yer alan bu haberin paylaşım, beğeni ve yorum sayısı 1,5 milyona yaklaşıyor.

KARAHİNDİBA KANSERE FAYDALI MI?

Habere göre karahindiba otunun kökü akciğer ve prostat başta olmak üzere çok sayıda kanser türünü kemoterapiden daha iyi tedavi ediyor. Haberin kaynağı Kanada Ontario merkezli Windsor Bölgesel Kanser Merkezi’nden Carolyn Hamm’a dayandırılıyor. Öte yandan The Indepent’ın ulaştığı Hamm, karahindiba otunun kanser hastalarına faydaları üzerine bir çalışma başlattıklarını doğruluyor ama deneylerin sonuçlarının henüz teyit edilmediğini söylüyor. Hamm, hastaların deney sürecine henüz daha yeni dahil edildiğini vurguluyor.

KEVİR YAĞI 5 BİN KİŞİYİ TEDAVİ Mİ EDİYOR

anonews.co isimli bir sitede bir adamın kenevir yağıyla 5 bin kişinin kanserini tedavi ettiği haberi 58 bin kişi tarafından paylaşıldı. Bu haberin geneol olarak milyonlarca kişi tarafından okunması anlamına geldiği için Birleşik Krallık Kanser Araştırmaları Merkezi kullanıcıları bu sitede yer alan hurafelere karşı uyarmak zorunda kaldı.

Facebook üzerinde en çok tıklanan hurafelerden biri de realfarmacy.com sitesinde yer alan “Kanser hastalık değil, ticaret aracı” başlıklı haber. Bu haber 713 bin kullanıcı tarafından paylaşılırken aynı siteye ait kanserin sebebinin insan vücudu içindeki asit olduğunu iddia eden haber de 584 bin kişi tarafından paylaşılmış.

ÖLDÜREN DOKTORLAR MI HURAFELER Mİ?

Bu tür yalan haberler can kayıplarına da neden oluyor. ABD merkezli naturalnews (doğal haber) sitesiinin kurucusu Mike Adams kendisini bir sağlık bekçisi olarak nitelendiriyor. Adams, sıkı bir aşı karşıtı olarak biliniyor. En çok okunan haberlerinden birinin başlığı Doktorlar silahlı saldırganlardan yüzde 2,450 daha fazla insan öldürüyor. Doğal Palavralar kampanyası aktivisti ve bilim blogcusu Mark Alsip, yakın zamanda kanser yüzünden kaybettiği kardeşi sayesinde natural news gibi sitelerin nasıl zihin karıştırıp acılara sebep olduğunu birinci elden yaşadığını söylüyor. Bunun üzerine Adams “İnsanlara enjekte edilen en tehlikeli 7 aşı insanlar nasıl faydadan çok zarar getiriyor.” başlıklı bir haber paylaştı

Facebook kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, bu sorunu bir teknoloji platformu değil bir medya kuruluşu olarak ele alarak çözeceğini beyan etti. Yardım kuruluşu Sense About Science, (Bilim hakkında sağduyu) da hastalar için bir başvuru el kitabı hazırladı. (Kaynak: gazeteduvar)