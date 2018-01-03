Facebook’ta çalıntı kredi kartı furyası

Çalıntı kredi kartı numaraları satan sayfalar Facebook’ta alenen yayınlanıyor. Facebook’un Topluluk Standartları bu tür sayfaları yasaklıyor ve rapor edildiklerinde bunları siliyor olsa da hala bol miktarda bulunuyorlar. Bu, Facebook yönetiminin 2 milyar üyeli bu dev sosyal medya ağını yönetmekte zorlandığını gösteriyor.

Facebook, çoğu insan için dostların fotoğraflarına bakmak, haber okumak ve video izlemek için tek yerdir. Ufak, karanlık bir grup insan için ise kredi kartı numarası ticareti yapmak için ideal mecralardan biridir.

Hackleme, kaçak tarama ve benzeri diğer illegal yollarla elde edilen bu kredi kartlarının satıldığı Facebook sayfaları ve gruplarının sayısı düzineleri geçiyor. Kapatılan sayfalar ve gruplar, farklı isimlerle hemen tekrar faaliyete geçiyor.

Her ne kadar Facebook kesin bir şekilde bu tür faaliyetleri yasaklasa da, içinde “cvv” ya da “cvv2” gibi anahtar kelimeler bulunan ufak bir aramayla bile bu sayfaların tonlarcasına ulaşabiliyorsunuz. Bazı sayfaların üye sayısı 6 bine ulaşabiliyor. Kendini ‘kurumsal hizmet’ olarak tanımlayan “Sell cvv” isimli bir sayfanın 597 beğenisi ve 4,8 yıldızı bulunuyor.

Aslına bakarsanız bu sayfalarda satılan kredi kartı numaralarının gerçek olup olmadığı bile şüpheli. Bunlar kabaca dolandırıcıları dolandıran sayfalar da olabilir. Öyle ya da böyle, bu tür içerikler Facebook için her halükarda son derece problemli; özellikle yalan haber, politik reklam, şiddet, ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi zararlı içerik yüzünden zaten baskı altındayken.

Suçluların Facebook üzerinden açık bir şekilde kredi kartı numaraları satmaları size garip gelebilir ama bunun anlamlı bir nedeni var. Son zamanlarda ardı ardına yaşanan veri hırsızlıkları nedeniyle çalıntı numaraların sayısında büyük bir artış yaşandı. Bu artış, karaborsada fiyatların düşmesine neden oldu ve suçlular artık ellerindekini satmakta zorlanmaya başladı. Bu yüzden de çoğu suçlu çaresiz bir şekilde ulu orta satış yapmaya başladı.