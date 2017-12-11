Facebook ve Twitter hesabınızı çalınmaya karşı koruyun

Özellikle Twitter ve Facebook hesaplarının çalınmasıyla ilgili pek çok vaka ihbarı alıyoruz. Yardım taleplerinde gördüğümüz temel hatalar, kullanıcıların sosyal medya ve genel anlamda internet güvenliği konusunda yeterince bilinçli olmamasından kaynaklanıyor. Bu yazımızda Twitter ve Facebook hesaplarınızı güvende tutmanız için almanız gereken temel tedbirler ve bilmeniz gerekenler yer alıyor.

Kullanıcıların Facebook ve Twitter şifrelerini almak için internet dolandırıcılarının en çok kullandığı yöntemi sahte sitelere yönlendirmek ve kullanıcı adı-şifre girilmesini istemek.

Kendisini o sırada Facebook veya Twitter’ın sitesinde sanan kullanıcılar bilgilerini girip farkında olmadan kötü niyetli kişilere vermiş oluyor.

TUZAK SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Genellikle bu tarz sahte gönderiler kişilere güvendikleri bir kişiden gelen mesaj veya duvar paylaşımı olarak geliyor. Paylaşan kişiye güvenenler, gönül rahatlığıyla bu bağlantıya tıklıyor. Tamamen Facebook veya Twitter’ın tasarımına sahip bir site veya pencere açılıyor. Burada kullanıcı adı ve şifrenizi girmeniz isteniyor.

Aslında açılan bu sayfanın Facebook veya Twitter’la bir ilgisi bulunmuyor. Sahte sayfadaki bölümlere kullanıcı adı ve şifrenizi girip gönderdiğinizde bu bilgiler karşı tarafın eline geçiyor. Bu bilgilerle profilinize girip başka kişileri dolandırmaya çalışıyorlar ve size gönderdikleri tarzda bir mesajla onların da şifrelerini almaya çalışıyorlar.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Öncelikle en temel tedbir, Facebook ve Twitter hesaplarınıza iki aşamalı güvenli giriş tanımlamak. Ayarlar bölümündeki Güvenlik bölümünden bu tanımlamaları yapabilirsiniz.

Twitter’da telefonla doğrulama hizmeti var. Bunu aktif hale getirdiğinizde, yen bir tarayıcıdan Twitter’da oturum açmak için, o sırada telefonunuza gönderilen SMS’teki kodu girmeniz isteniyor. Facebook’ta da mobil uygulama içinde yer alan Kodmatik’te görünen kod isteniyor. Hesaplarınızı korumak için ilk ve en önemli adım bu.

GELEN BAĞLANTILARA DİKKAT EDİN

Çok iyi tanıdığınız birinden bile gelmiş olsa, mesajla gelen bağlantılara tıklarken şüpheci olun. Sizden kullanıcı adı ve şifre istiyorsa önce sitenin adresine bakın. Güvenmediyseniz açılan pencereyi veya tarayıcı sekmesini kapatın. Facebook içinde gelen bir bağlantının sizden tekrar oturum açmanızı istemesi zaten anlamsız olacaktır. Bu sebepten, sizden şifre isteyen bu tarz linklere güvenmeyin.

HATA YAPARSANIZ HEMEN ŞİFRE DEĞİŞTİRİN

Diyelim ki boşluğunuza geldi ve açılan pencereye şifrenizi girdiniz. Hızlıca yapmanız gereken şey, sahtekarlardan önce şifrenizi değiştirmeniz. İlk adımdaki telefonla doğrulamayı aktif hale getirmek, bu konuda da zaten bir çözüm sunmuş oluyor. Şifrenizi ele geçirseler bile, telefon mesajıyla doğrulatamayacakları için profilinize giremeyecekler.

GÜVENLİ VE ZOR ŞİFRELER BELİRLEYİN

Yine de siz siz olun, herhangi bir servis için şifre belirlerken akla ilk gelenlerden uzak durun. Küçük büyük harfli, içinde rakam ve işaret bulunan şifreler daha zor kırılır. Örneğin şifre olarak “gazeteduvar” yazmak yerine G@zeteDuv6r gibi bir şey yazabilirsiniz. Hem rakam, hem simge, hem de küçük büyük harf içermesi daha güvenli olacaktır.

MESAJLA GELEN TALEPLERİ ARKADAŞINIZA SORUN

Bir arkadaşınızın Facebook veya Twitter üzerindeki mesajlaşma alanından borç istemesi o sırada garip gelmeyebilir. Fakat tarzından ve taleplerinden şüphelendiğiniz noktada yapmanız gereken şey, o kişiye farklı bir kanaldan ulaşıp durumu sormak olmalı.