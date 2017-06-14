Facebook reklamverenleri için yeni düzenleme

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Facebook, kontrol seçeneklerini genişlettiğini açıkladı. Facebook, önümüzdeki aylarda yeni kontrol seçeneklerini kullanıma sunmasının yanı sıra mevcut kontrollerin de daha kolay kullanılmasını sağlayacak.

Söz konusu güncellemeler arasında yer alan yenilikler şöyle:

Kampanya öncesi şeffaflık: Facebook, Hedef Kitle Ağı, Instant Articles ve video-içi reklamlar için kapsamlı, yayıncı seviyesi şeffaflık sunacak. Yayıncılar, ilk kez kampanyalarını yayına almadan önce reklamlarının nerelerde çıkabileceğine dair bir liste görebilecek.

Hesap seviyesinde engelleme: Engelleme sürecini kolaylaştırmak doğrultusunda reklamverenler engelli listelerini her kampanyaya veya reklam setine girmelerine gerek kalmadan, hesap seviyesinde uygulayabilecek.

Hedef Kitle Ağı’nda videoların nasıl yerleştirildiğine dair seçenekler: Facebook, reklamverenlere nasıl bir video yerleştirme (örneğin, in-stream veya native ve interstitial) istediklerini belirtme seçeneğini sunmaya başlayacak.

Facebook, Hedef Kitle Ağı, Instant Articles ve video-içi reklamlar için işletmelere daha fazla şeffaflık, kontrol ve iyi deneyimler sağlamaya yönelik çalışmalarına devam edecek.

Konuyla ilgili resmi blog yazısı https://www.facebook.com/business/news/more-contro… adresinde yer alıyor.

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