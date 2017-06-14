Facebook reklamverenleri için yeni düzenleme

Facebook, kontrol seçeneklerini genişlettiğini açıkladı. Facebook, önümüzdeki aylarda yeni kontrol seçeneklerini kullanıma sunmasının yanı sıra mevcut kontrollerin de daha kolay kullanılmasını sağlayacak.

Söz konusu güncellemeler arasında yer alan yenilikler şöyle:

Kampanya öncesi şeffaflık: Facebook, Hedef Kitle Ağı, Instant Articles ve video-içi reklamlar için kapsamlı, yayıncı seviyesi şeffaflık sunacak. Yayıncılar, ilk kez kampanyalarını yayına almadan önce reklamlarının nerelerde çıkabileceğine dair bir liste görebilecek.

Hesap seviyesinde engelleme: Engelleme sürecini kolaylaştırmak doğrultusunda reklamverenler engelli listelerini her kampanyaya veya reklam setine girmelerine gerek kalmadan, hesap seviyesinde uygulayabilecek.

Hedef Kitle Ağı’nda videoların nasıl yerleştirildiğine dair seçenekler: Facebook, reklamverenlere nasıl bir video yerleştirme (örneğin, in-stream veya native ve interstitial) istediklerini belirtme seçeneğini sunmaya başlayacak.

Facebook, Hedef Kitle Ağı, Instant Articles ve video-içi reklamlar için işletmelere daha fazla şeffaflık, kontrol ve iyi deneyimler sağlamaya yönelik çalışmalarına devam edecek.

Konuyla ilgili resmi blog yazısı https://www.facebook.com/business/news/more-contro… adresinde yer alıyor.