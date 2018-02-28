Facebook, internet erişimini daha fazla insana ulaştırmayı hedefliyor

Facebook Mobil Dünya Kongresi’nde, daha çok insanın online olmasını sağlamak adına birkaç yeni girişim başlattığını açıkladı. Bu girişimlerle Facebook, iletişim ağlarını geleceğimiz için daha iyi hale getirmeyi, bağlantının az olduğu bölgelerde yeni iletişim ağları yaratmayı ve yeni teknolojiler, araçlar ve programlar geliştirerek daha çok insanın online olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Kongrede açıklanan projeler şöyle:

Terragraph Projesi: Terragraph, kalabalık şehirlere hızlı internet bağlantısı getirmek için optimize edilmiş çok-düğümlü kablosuz bir veri taşıma sistemi ve milimetre dalga. Facebook, Terragraph’ı desteklemek için dünyadaki kırsal ve az gelişmiş bölgeler için iyileştirilen düşük-güç üs istasyonu OpenCellular ile yeni ortaklık denemeleri yapmaya başladı. Buna ek olarak var olan ağları gelecek için iyileştirme adına da Terragraph’ın müşteri trafiğine hizmet eden iki bölgede ortaklarıyla birlikte saha denemeleri yapmaya başlayacak.

Bu ortaklık kapsamında:

Deutsche Telekom, milimetre dalga teknolojisinin Avrupa genelinde kullanımını etkin bir şekilde değerlendiriyor.

Macaristan’ın en büyük telekomünikasyon şirketi ve Deutsche Telekom’a bağlı bir kuruluş olan Magyar Telekom, bugün Budapeşte’de bir Terragraph saha deneyi uygulaması başlatmayı planlıyor.

Ayrıca Telenor ile yapılan ortaklıkla Kuala Lumpur’da bir Terragraph üretim saha deneyi yürütülmesi planlanıyor.

Telecom Infra Projesi (TIP): İki sene önce Facebook ve birkaç endüstri ortağının ağ yapılanmasındaki yenilenmeyi hızlandıracak ve daha fazla insanın internette vakit geçirebilmesini sağlayacak yeni teknolojiler geliştirmek için işbirliği yapmasıyla başlatılan Telecom Infra Projesi de (TIP), 500’den fazla şirket büyüklüğüne erişti.

Telefonica işbirliği: Bağlantı imkânının sınırlı olduğu bölgelerde ağ oluşturmaya odaklanan Facebook, Peru’nun kırsal alanlarındaki mobil kapsama alanını genişletmek için Telefonica ile birlikte çalışıyor. Bugün Facebook ve Telefonica, dağlık bölgelerdeki ve Amazon yağmur ormanlarındaki on binlerce Peru vatandaşına yüksek hızlı mobil internetin ilk dağıtımlarının tamamlandığını duyurdu ve bu kırsal bağlantı işbirliğini daha fazla Latin Amerika ülkesine yaymanın planlandığını bildirdi.

Orange işbirliği: Facebook, Orange ile yaptığı işbirliği kapsamında Afrika’da bağlantısı olmayan bölgelerin geliştirilmesini amaçlayan bir girişim yapıyor. Facebook, Orange ile bölgede daha fazla insanı online dünyaya dâhil etmeyi hedefliyor.

BT, Nokia ve Cavium’la ortak deneme: Facebook, OpenCellular platformu ve Nokia’nın uzaktan otomatik bağlantı, yapılandırma ve izleme desteği içeren bulut tabanlı dağıtım modeli arasındaki birlikte çalışılabilirliği göstermek için BT, Nokia ve Cavium’la ortak bir deneme yapacağını da açıkladı.

Bunlara ek olarak ağ dağıtımlarını hızlandırmak için daha iyi araçlar ve teknolojiler geliştiriyor. Örneğin, uydu görüntüsüne bakarak insan-yapımı oluşumları ayırt etmek için, makine öğrenimi için optimize edilmiş nüfus yoğunluğu haritaları kullanarak operatörlerin bağlantı arzı olan bölgeleri doğru bir şekilde ölçmelerine yardımcı oluyor ve toplu, tanımlanmamış Facebook verilerini temel alarak düşük bağlantı hızına sahip bölgeleri belirliyor. Ayrıca, maksimum sayıda insana ekonomik olarak sürdürülebilir bir şekilde bağlantı sağlamak için ana taşıyıcı sistemini ve bağlantı yollarına erişimi optimize etmeye yardımcı olacak veri bilimi yöntemlerini kullanıyor.

Son olarak, Facebook bağlantı oranını artırmak için ek işbirlikleri de yapıyor. Bu işbirlikleri arasında ana taşıyıcı altyapısı üzerine odaklanan ortaklıklar, 10’dan fazla Express Wi-Fi ortağı ve dünya çapında 85 Free Basics ortağı da bulunuyor. Ayrıca, bağlantı sağlamak için yeni iş modelleri ve teknolojileri denemek, bunlardan öğrendiklerimizi paylaşmak ve mevcut ağ planlama metodolojilerini destekleyecek veri bilimi araçları oluşturmak için bağlantısı olmayan ve bağlantı imkânı sınırlı olan bölgelerdeki iş ortaklarıyla birlikte çalışıyor.