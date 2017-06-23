Extreme Networks’ten 155 milyon dolarlık satın alma

Extreme Networks, kablolu ve kablosuz ağ sistemleri alanındaki küresel ölçekli yatırımlarına hız verdi. Şirket, toplamda 155 milyon Dolar yatırımla Avaya’nın kablolu, kablosuz ve yönetim yazılımı dahil tüm ağ ürün gamını ve Brocade’in kablolu ağ ürün gamında yer alan veri merkezi çözümlerini satın aldı.

Y3K Güvenlik Teknolojileri’nin Türkiye temsilciliğini üstlendiği Extreme Networks, istikrarlı büyümesini satın aldığı ‘Brocade’in kablolu ağ ürün gamında yer alan veri merkezi çözümleri’ ve ihale sonucu kazandığı ‘Avaya marka kablolu, kablosuz ve yönetim yazılımı dahil tüm ağ ürün gamı’ ile devam ettirdi.

Brocade anlaşması, Brocade’i yakın zamanda satın almış olan Broadcom ile 55 milyon Dolar karşılığında gerçekleştirildi. Bu atılım ile Extreme Networks, pazardaki varlığını güçlendirdi ve borsa değerini yükseltti.

Extreme Networks, Avaya’nın yerel alan ağı birimini ise yaklaşık 100 milyon Dolar’a satın alarak, büyüme stratejisinde önemli bir adım daha attı. Bu alım ile Extreme Networks, dünyanın en kaliteli uçtan uca kablolu, kablosuz IP yerel ağı sağlayıcısı pozisyonunu kuvvetlendirmiş oldu.

Y3K Güvenlik Teknolojileri Ürün Yönetimi Direktörü Dr. Serdar İnce, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye distribütörlüğünü üstlendiğimiz Extreme Networks’ün, sektörün önde gelen teknoloji firması pozisyonunu korumak adına yaptığı alımları, heyecanla izlemekteyiz. Yapılan bu stratejik alımlar firmanın sektördeki lider konumunu korumaya duyduğu inancı net bir şekilde ortaya koyuyor.

Y3K olarak Avaya alımının, büyüme stratejisi için bir mihenk taşı özelliği taşıdığını düşünüyorum. Brocade alımı sayesinde de müşteri portföyümüzü zenginleştirmeyi hedefliyor, mevcut müşterilerimizin ihtiyaçlarına en kaliteli ve verimli çözümleri sunacağımıza inanıyorum” dedi.

Endüstrinin en iyi müşteri destek birimine sahip olan Extreme Networks, Avaya ve Brocade’in satın alımı sonrası müşterilerine, iş ortaklarına ve çalışanlarına sunduğu faydayı zenginleştirmeyi hedefliyor.