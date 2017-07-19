Espor Şampiyonluk Ligi’nin Liderlik Mücadelesi Sürüyor

Türkiye’nin tek profesyonel espor ligi olan League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nin 5. haftası yine amansız bir zirve mücadelesine sahne oldu. Haftayı 18 puanla zirvede kapatan BAUSuperMassive eSports, kendisiyle eşit puana sahip Oyunfor.CREW’un soluğunu ensesinde hissederken, GittiGidiyor sponsorluğundaki 1907 Fenerbahçe Espor 17 puanla “yarıştan kopmuyorum” mesajı verdi.

Türkiye’nin tek profesyonel espor ligi League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi’nin zirvesindeki düğüm 5. haftada da devam etti. Geçtiğimiz hafta 14’er puanla zirvenin ilk sırasını paylaşan BAUSuperMassive eSports ve Oyunfor.CREW, bu haftaki serilerin sonunda aldıkları birer galibiyet ve birer beraberlikle eşitliği sürdürdü. Geçtiğimiz haftayı 13 puanla tamamlayan GittiGidiyor sponsorluğundaki 1907 Fenerbahçe Espor da serilerde benzer bir başarıya imza atarak 5. haftayı 17 puanla kapattı.

Dört hafta boyunca serilerde beraberliğin ötesine geçemeyen Team AURORA, 5. haftada sürpriz bir çıkış yakalayarak oynadığı iki seride birden galibiyete imza attı ve 6 puan birden alarak sıralamada önemli bir avantaj elde etti. 5. hafta sonunda haftanın takımı Team AURORA olurken, haftanın beşlisi üst koridorda Oyunfor.CREW’dan Elwind, ormanda 1907 Fenerbahçe Espor’dan Move, orta koridorda Team AURORA’dan Godbro Sama, alt koridorda P3P eSports’dan reje ve destekte Team AURORA’dan Zergsting olarak belirlendi.

Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nde yer alan 8 takımın 7 hafta sürecek mücadelesinin ardından çeyrek ve yarı finalde de başarı elde ederek zirveye yerleşen iki takım, 19 Ağustos tarihindeki League of Legends Türkiye Büyük Finali’nde şampiyonu belirlemek için karşı karşıya gelecek.

Twitch, Youtube ve S Sport TV kanalından canlı yayın

Mevsimin tüm karşılaşmaları League of Legends’ın Twitch (http://tr.twitch.tv/ riotgamesturkish) ve YouTube (http://www.youtube.com/ LoLespor) kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi, pazartesi günleri oynanan maçların canlı yayınıyla S Sport ekranlarında yer alıyor.

Detaylı 2017 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi fikstürünü tr.lolesports.com/tr/ makaleler/sl-2017-yaz-mevsimi- fiksturu adresinde bulabilirsiniz.