Erdem Aksakal, SAP MENA Pazarlama Direktörü oldu

2010 yılından bu yana SAP Türkiye Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Erdem Aksakal, global bir atama ile SAP MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesi Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlendi.

Uzun yıllar görev aldığı SAP Türkiye’de başarılı çalışmalara imza atan Aksakal, SAP MENA’da etkinlik, sponsorluk yönetimi ve dijital gibi tüm pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak; Dubai Expo 2020 gibi yenilikçi projelerle, SAP’nin Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki etkinliğini ve müşterilerine sunduğu faydayı artırmak için çalışmalar yürütecek.

2010 yılından beri SAP Türkiye Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Erdem Aksakal, SAP MENA Dubai Pazarlama Direktörü olarak atandı. Aksakal, SAP’nin MENA bölgesindeki dijital dönüşümüne liderlik yapan vizyonunu destekleyerek; yenilikçi projelerle bölgedeki gücünü ve müşterilerine sunduğu faydayı artırmak için çalışmalar yürütücek. Erdem Aksakal’ın bu yeni görevinde önceliği ise dijital pazarlama, story telling (hikaye anlatımı), SAP’nin hayata dokunan çözümlerini bölgede yaygınlaştırmak ve teknolojik iş birlikleriyle desteklemek olacak.

Yazar, Pazarlama Uzmanı ve Akademisyen

2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olan Erdem Aksakal, 2009 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı’nı tamamladı. Erdem Aksakal, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde doktora düzeyindeki akademik çalışmalarına devam ederken, Marka Okulu bünyesinde lisansüstü öğrencilerine ziyaretçi öğretim üyesi olarak Dijital Pazarlama Yönetimi dersi veriyor.

SAP Türkiye’deki çalışma hayatı öncesinde Ericsson MENA ve Türkiye’de pazarlama alanında stratejik görevler üstlenen Aksakal, aynı zamanda 2016 yılında yayınlanan Mezeleri Güzel kitabıyla da Türkiye’de çok satanlar listesine girme başarısı gösteren ve ilgi ile takip edilen bir yazar. Erdem Aksakal, SAP Türkiye’nin yeni Pazarlama Direktörü atanana kadar vekaleten Türkiye’deki görevini de sürdürmeye devam edecek.