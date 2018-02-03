Enerjisini paylaşan telefon: Vestel Venus V4

Vestel Venus ailesinin son üyelerinden V4, 5000 mAh gücündeki bataryasıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Güçlü bataryası sayesinde enerjisini başka telefonlarla da paylaşabilen Vestel Venus V4, cazip fiyatıyla da kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor.

8.7 mm kalınlığıyla incelikten ödün vermeyen, şık metal tasarıma sahip Vestel Venus V4’ün, 5000 mAh’lik güçlü bataryası, kullanıcıların en büyük şikayeti olan pil ömrü sıkıntısını ciddi oranda gidermeye aday. Venus V4 sahipleri, enerjisini hem kendi kullanıyor hem de bir OTG kablo vasıtasıyla sevdikleriyle paylaşabiliyor.

5.5 inç 720×1280 (HD) çözünürlüklü Gorilla Glass 3 ekrana sahip V4’ün, 4 çekirdekli işlemcisi ve Android Nougat 7.0 işletim sistemi bulunuyor. 5 MP ön ve 4’lü LED flaş destekli 13 MP arka kamerası bulunan Venus V4’ün, 3 GB RAM’i ve 32 GB dahili hafızası var. Üstelik SD kartla

64 GB’a kadar da artırılabiliyor. Müzik dinlemeyi sevenler için FM radyosu da bulunan V4’ün altın, siyah ve gümüş renk seçenekleri mevcut. V4’ün cazip tavsiye edilen satış fiyatı ise 1.099 TL.