Endüstri 4.0’ın anahtarı: Dijital beceriler ve finansman

Siemens Finansal Hizmetler (SFS)’in ‘Uygulamada Endüstri 4.0’a Açılan Yollar’ başlıklı araştırmasının sonuçları Siemens Finans Haftası kapsamında açıklandı. Yapılan araştırma ile Endüstri 4.0 modeline geçiş sırasında üreticilerin karşılaşabileceği başlıca altı zorluk belirlendi. Araştırma, başarılı bir dönüşümün temelinde dijital becerilerin ve finansal olanakların bulunduğunu ortaya çıkardı.

Siemens Finansal Hizmetler (SFS), Uygulamada Endüstri 4.0’a Açılan Yollar başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırma, üreticilerin Endüstri 4.0’ı hayata geçirmek için harekete geçtiği dönemde, dünya genelinde karşılaştıkları zorlukları belirlemek amacıyla yapıldı. SFS, araştırma kapsamında üreticilerle ve uzman yönetim danışmanlarıyla görüştü. Yapılan araştırma ile üreticilerin karşılaşacağı başlıca altı zorluk belirlendi.

Üretici görüşlerinden ulaşılan sonuçlara göre Endüstri 4.0 modelinin uygulama sürecine dair karşılaşılan en büyük iki zorluk; “Dijital beceriler ve yatırımın boyutunu karşılayabilecek türden finansman kaynağına erişim” olarak belirlendi. Diğer dört zorluk ise: İşbirliği kültürünün oluşturulması, artan siber güvenlik ve veri güvenliği risklerinin en aza indirilmesi, üretim sektörlerinde başarılı dijital dönüşüm örneklerine kapsamlı erişim sağlayabilmek ve Endüstri 4.0 dönüşümünü hayata geçirmek amacıyla net ve aşamalı bir plan oluşturmak için uzmanlaşmış stratejik yönetim beceri ve kapasitelerinin edinilmesi olarak sıralandı.

Bu araştırma sonuçlarına istinaden Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Aydın Yusufoğlu, dijitalleşmenin üreticiler için olumlu sonuçlar getireceğini savunarak, “Finansman olanakları ve yeni nesil dijital teknolojinin edinilmesi iyi yönetilirse Endüstri 4.0, üreticilere çok geniş olanaklar sunacaktır” şeklinde görüş belirtti.

ÇÖZÜM: SONUCA GÖRE ÖDE

Katılımcılar, Endüstri 4.0’ın planlamasında finans ayağının atılan ilk adımlardan biri olması gerektiğine vurgu yapıyor. Benimsenecek stratejinin geliştirilmesi ve yapılacak teknolojik yatırımlar konusundaki çeşitliliği artıracağına inanılan bu yöntem ‘Finans 4.0’ olarak adlandırılıyor. Bu model yeni dünyanın endüstriyel anlayışını fonlamak için uzman finansçılar tarafından geliştirildi. SFS’nin araştırması ise Finans 4.0 için yeni yaklaşımlar yaratarak, yatırımcıların karşılaştığı sorunlara adım adım çözüm arıyor. Bu adımlar; “Hedef odaklı ödeme planı, teknoloji odaklı özel finans planı oluşturmak (böylece teknoloji yükseltmesini ve güncellemesini sağlamak), yazılıma özel finansman yaratmak, satın alınacak bilişim çözümlerini alınan sonuca göre ödeme yöntemi geliştirmek, geçiş süreci için özel finansman sağlama ve işleyen sistemin yürümesi için maddi adımlar atmak” olarak sıralanıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDA HEM FİKİRLER

SFS’nin araştırmasına katılan herkes dijitalleşme ve otomasyonun sürdürülebilir bir şekilde hayatımıza girmesi konusunda hemfikir olduğunu belirtti. Katılımcılar, engellerin saptanıp değerlendirilmesi, dikkate alınacak fırsatlar, verimliliğin ölçümü, yetenekli insanların işe alımı ve eğitimi, dijital yönetimin geliştirilmesi ve entegre stratejik finansman başlıkları altında dijitalleşmenin sürdürülebilirliğini inceledi. SFS’nin araştırması Siemens Finans Haftası sırasında yayımlandı. 2 senedir düzenlenen Siemens Finans Haftası, finansman çözümlerinin iş dünyasına nasıl yardımcı olacağını göstermek üzere fikir alışverişinin yapılabileceği bir platform sunuyor.