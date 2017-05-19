En ‘zararlı’ sosyal ağ Instagram

Sosyal medya platformları konusunda yapılan bir araştırma, Instagram’ın gençleri olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre en faydalı platform YouTube.

İngiltere’de gençler arasında yapılan bir araştırmada ruh sağlığı için en zararlı sosyal medya platformunun Instagram olduğu tespit edildi. 14-24 yaş arasında 1.479 genç ile yapılan araştırmada, beş popüler sosyal medya platformu arasından en olumsuz etkiye sahip olanlar incelendi. Araştırmaya katılanlara sosyal medya platformlarının etkilerini ölçmek için kaygı, depresyon, yalnızlık, korku ve dış görünüş konuları çerçevesinde sorular soruldu.

İnternet üzerinden yapılan araştırmada YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook ve Twitter hakkında 14 sağlık ve iyi yaşam sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre, en yararlı etkiyi YouTube’un gösterdiği ortaya çıktı. YouTube’un ardından Twitter ve Facebook olumlu etkiye sahip platformlar olarak sıralandı. Snapchat ve Instagram ise en düşük puanı alan platformlar oldu. Instagram’ın ise sürekli görselliğe dayanan bir platform olması nedeniyle gençlerin ruh sağlığında olumsuz etki yarattığı belirtiliyor.

Araştırmayı yapan Kamu Sağlığı için Kraliyet Topluluğu’nun (RSPH) müdürü Shirley Cramer, en olumsuz etkiye Instagram ve Snapchat’in sahip olmasının bu platformların görsel odaklı olması dolayısıyla gençlerde yeterli hissetmeme ve kaygı gibi hislere yol açtığını aktardı. (Kaynak: BBC Türkçe)