En Yeni ve En İyi Venüs Modeli Z10 Satışa Çıktı

Son yıllarda mobil pazara yatırımını artıran Vestel, geçtiğimiz yıl Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) ilk defa tanıttığı Venus Z10’u satışa sundu. Teknolojik özellikleri ve tasarımı ile öne çıkan Venüs Z10, dünya devi rakiplerine meydan okuyor.

Metal tasarımı ile şık bir görüntüye sahip olan Z10, üstün kamera ve ekran özellikleriyle gelişmiş bir mobil deneyim sunuyor. Z10, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi, 1920×1080 ekran çözünürlüğü, 8 megapiksel ön kamera, OIS destekli 13 megapiksel arka kamera, 3050 mAh kapasitesinde batarya, 4GB RAM, Quick Charge 3.0 hızlı şarj, parmak izi okuyucu gibi özellikleriyle kendi segmentinde fark yaratıyor.

Hareketli anlar için net çekim özelliği

Bugüne kadarki en iyi Venus olan Z10, üstün bir kamera deneyimi sunuyor. Gelişmiş 8MP ön kamera ve 13MP dual true tone flaşlı (çift tonlu flaş teknolojisi) arka kameranın yanı sıra PDAF, OIS ve EIS teknolojileri ile hareketli objelere hızlı odaklanıp, el titremelerini algılayarak çok daha net çekim yapmayı kolaylaştırıyor.

Görüntüler daha gerçekçi

Vestel Venus Z10’daki ekran teknolojisi renklerin daha parlak ve daha canlı görünmesini sağlıyor. Z10, geniş renk gamı ve yüksek renk kontrastı ile gerçeğe daha yakın bir görüntü sunuyor.

Teknik üstünlük ile tasarım bir arada

Venus Z10’daki 8 çekirdekli 64 Bit Qualcomm işlemci, yüksek performans gerektiren birçok uygulamanın başarıyla çalıştırılabilmesini sağlıyor. Venus Z10 tamamıyla metal gövdesi ve diamond cut elmas kesim tasarımı, 2.5D cam teknolojisi ve parmak izi okuyucu özelliği ile şıklığı ve ergonomiyi bir araya getiriyor.

Teknik özellikler