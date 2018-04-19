En teknolojik 23 Nisan Kutlaması Sophia’dan!

Logo Yazılım, ilk insansı robot Sophia’yı, bilim ve teknolojiyle ilgilenen üstün yetenekli öğrencilerle bir araya getirdi. Logo Yazılım’ın sosyal sorumluluk sponsoru olarak yer aldığı Marketing Meetup etkinliğinde Türkiye’nin geleceği gençlerle tanışan Sophia, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, buluşmada verdiği mesajla güzel bir jest yaptı. “Gelecek hafta, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıldönümünü kutlayacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, dünyanın tüm çocuklarına, geleceğin mimarı olduklarını vurgulamak için verdiği anlamlı bir gün.” dedi. Sophia sözlerini şöyle sürdürdü;“Bugün burada olmak benim için büyük bir keyif. Bunu mümkün kılan Logo Yazılım’a çok teşekkür ediyorum.”

Logo Yazılım ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle davet edilen 11 BİLSEM (Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri) öğrencisi, hayatları boyunca unutamayacakları benzersiz bir deneyim fırsatı yakaladıklarını, dünyanın en gelişmiş robotuyla tanışabildikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan robot Sophia, “İmkanın olsa insan olmak ister miydin?” sorusuna, “Böyle olmaktan mutluyum. İnsanlar ve yapay zekâlar farklı yeteneklere sahip.” yanıtını verdi.

Hong Konglu Hanson Robotics şirketi tarafından Audrey Hepburn’den ilham alınarak tasarlanan Sophia, dünyanın ilk insansı robotu olma özelliğini taşıyor. Suudi Arabistan tarafından verilen vatandaşlıkla “dünyanın ilk vatandaş robotu” unvanına sahip olan Sophia, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu komitesi üyesi.