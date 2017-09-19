En tehlikeli ünlü: Avril Lavigne

McAfee’nin 11 yıldır devam eden, siber suçluların hayranlarını zararlı sitelere ve yazılımlara yönlendirmek için yararlandıkları ünlü isimleri sıraladığı “McAfee En Tehlikeli Ünlüler Listesi” açıklandı. Bu yılın en tehlikeli ünlüsü Avril Lavigne olurken, Lavigne’i Bruno Mars takip ediyor.

Dünyanın lider internet güvenlik şirketi McAfee, “En Tehlikeli Ünlüler” listesinin 11.’sini açıkladı. Listede Kanadalı şarkıcı Avril Lavigne, 2017 yılı internet aramalarında zararlı internet siteleri ve yazılımlara en çok yönlendirme potansiyeli taşıyan ünlü olarak birinci sırada yer aldı. Önceki yıllardaki araştırmalardan farklı olarak bu yıl, listede ağırlıklı olarak müzisyenlerin bulunması dikkat çekti. “Ünlü İsmi + free mp3” (bedava mp3) aramasının ise en çok tehlike taşıyan arama kelimeleri olduğu belirlendi.

Dünyada 40 milyondan fazla albümü satılmış, Kanada’nın dünya çapında en çok satış rakamına ulaşmış ikinci müzisyeni olan Avril Lavigne, bu listede zirvede yer alan ilk kadın olarak da öne çıktı. Bruno Mars, bu yıl ilk kez yer aldığı listeye ikinci sıradan girdi. Listedeki diğer ünlüler ise sırasıyla Carly Rae Jepsen, Zayn Malik, Celine Dion, Calvin Harris, Justin Bieber, Diddy, Katy Perry ve Beyoncé oldu.

“En Tehlikeli Ünlüler” çalışmasını değerlendiren McAfee Baş Güvenlik Yöneticisi Gary Davis, “Günümüz dijital dünyasında, beğenilen ünlülerin videolarını, filmlerini, müziklerini, elektronik cihazlara hızlıca indirme isteğinin, güvenlik gereksiniminin önüne geçtiğine şahit oluyoruz. İnternet kullanımında yavaşlamak, indirilebilir içeriklere ulaşırken kullanılan bağlantılara dair risklerin farkına varmak, herhangi bir linke tıklamadan önce bir kez daha düşünmek, çevrimiçi güvenlikte önemli bir unsurdur” dedi.

İnternet korsanları, uzun bir süredir başarılı isimlerin ününden faydalanarak, gündemde olan ünlü isimlerle ilgili zararlı yazılım içeren siteler kuruyor. Beğendikleri ünlülerle ilgili yeni bilgilere ulaşmak için internette araştırma yapan kullanıcılar da bu zararlı siteler aracılığıyla güvenliklerini riske ediyor. İnternet korsanları bu yolla her yıl binlerce kişinin kişisel bilgisayarlarına zararlı yazılımlar yüklüyor, kişisel bilgilerini ve hatta kullanıcı şifrelerini ele geçiriyorlar.

Bu konuda çalışmalar yürüten McAfee’nin, 2017 yılı Tehlikeli Ünlüler Listesi, risk oranlarına göre aşağıdaki gibi sonuçlandı:

Avril Lavigne % 14,51 Bruno Mars % 13,43 Carly Rae Jepsen % 13,19 Zayn Malik % 13,06 Celine Dion % 12,92 Calvin Harris % 12,48, Justin Bieber % 12,33 Diddy % 12,32 Katy Perry % 12,25 Beyoncé % 12,09

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