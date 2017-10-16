En İyi Hacker ve Siber Dünya Filmleri

Sinema ve televizyon dünyasının en sevdiği konulardan biri şüphesiz hacker’lar. Online film platformlarının da sektörde gücünü artırmasıyla birlikte, son derece kaliteli yapımlar boy göstermeye başladı. Bu yazımızda, hacker’ların gizemli dünyasını ve siber dünya konularını işleyen film ve dizileri derledik.

Mr. Robot

MR. ROBOT, hackleme sanatının sınırlarını zorlayan genç ve parlak programcı Elliot’ı takip etmektedir. Anti sosyal kişilik bozukluğu çeken Elliot’ın insanlarla olan tek bağı, hack’lediği bilgisayarlarıdır.

Minority Report

Gelecekte yer alan bir polis birimi, suçluları suçu işlemeden önce yakalayabilmektedir. Fakat bu sefer bizzat polis biriminden bir memur işleyeceği bir cinayet için suçlanır.

Ender’s Games

Uzaylılara karşı savaşta bir çocuk askere alınır. Orson Scott Card’ın ünlü romanından uyarlanan bu bilim kurgu macerasında rolleri Harrison Ford, Ben Kingsley, Asa Butterfield ve Abigail Breslin paylaşıyor.

I, Robot

2035’de teknoloji ve robotlar artık günlük hayatın güvenilir bir parçası haline gelmiştir. Bu güven sarsıldığında ise yaklaşan tehlikeyi sadece bir adam görür. Teknofobik bir polis olan Will Smith, kendini robotların dünyaya hükmetmesine karşı mücadeleye adar.

Tron

Bir yazılım korsanı tarafından dijitalleştirilen teknoloji dâhisi birden kendini üçboyutlu soyut bir bilgisayar dünyasında bulur.

The Matrix

Bir bilgisayar korsanı herkesin gerçek olarak kabul ettiği hayatın aslında makineler tarafından yaratılmış bir simülasyon olduğunu keşfeder ve bağımsızlık için özgürlük savaşçılarına katılır.

2113 yılında insanlar üzerinde kullanılan bir beyin taramasıyla suç işleme olasılıkları belirlenir. Taramada başarısız olanlar tutuklanabilir, hatta öldürülebilirler.

Bundan çok seneler sonra, bir bitkiyi ve dolayısıyla da tüm Dünya’yı kurtarmak için iki akıllı robot varını yoğunu ortaya koyar.

Tron: Legacy

Sam Flynn kayıp babasını ararken birden kendini tutsak gladyatörlerle dolu soyut bir dünya bulur ve babasının orada tam 20 yıl yaşadığını öğrenir.

RoboCop (2014)

80’lerin klasik filmini yeniden canlandıran RoboCop’da, görev sırasında ciddi bir şekilde yaralanan bir polis memuru, tüm benliğiyle suçla savaşan deneysel bir sayborga dönüştürülür.

Hackers

Çaylak bir “hacker”, korkunç bir çevresel felakete yol açabilecek yüksek teknolojili bir hortumlama entrikasına yanlışlıkla tanık olduktan sonra FBI’ın hedefi haline gelir.

The I.T. Crowd

Aynı şirketin bilişim servisinden çalışan Roy ve Moss her ne kadar önlerine çıkan her bilgisayarı tamir etseler de en temel sosyal hadiselerde bile insan ilişkilerinde bir o kadar başarısızdırlar. Büyük patron Denholm’un neden bu bilgisayar insanlarını bodrum katına kapattığına çok da şaşırmamalı.

WarGames

İnsanlığın kaderi, kaza eseri Savunma Bakanlığı’nın taktik bilgisayarına sızan bir ergenusun (Matthew Broderick) elinde yatmaktadır. Diğer rollerde Dabney Coleman ve Ally Sheedy yer alıyor.

Swordfish

Bu hareketli aksiyonda, Amerikan bürokrasisinden bunalmış tehlikeli bir CIA ajanını canlandıran John Travolta, hapisten yeni çıkmış bir bilgisayar korsanı olan Hugh Jackman’ı devlet rezervlerinden 9 milyar dolar çalmada yardımcı olması için zorlar.

Ghost In The Shell

Orijinal manga serisinin 25. yılında artık yüksek çözünürlüklü, restore edilmiş sürümüne ulaşabildiğimiz bu kült Japon animasyonu, 2029 yılında insanların akıllarını çalan yüksek profilli bir bilgisayar korsanını obsesif bir biçimde yakalamaya çalışan dişi bir sayborgun hikayesini anlatıyor.