En İyi Android: Samsung Galaxy Note8 [İnceleme]

Başlıkta ifade ettiğim gibi, 22 yıllık teknoloji yazarlığı deneyimimin ve estetik kaygılarımın ışığında söyleyebilirim ki; Samsung Galaxy Note8, günümüzün ve tüm zamanların en iyi Android telefonu. Tanıtım etkinliklerinde üstünkörü inceleme fırsatı bulmuş olsam da, telefon test etmem için kapalı kutusunda bana ulaştığında yeni bir tanışma oldu. Güzel bir telefon Note8, bunu herkes kabul eder. Fakat çok daha fazlası var. Bu yazıda Samsung’un son numarası olan Galaxy Note8’e dair bir teknoloji editörünün iç döküşlerini göreceksiniz.

İlk 10 günlük kullanımımdan sonra anladım ki Galaxy Note8, Samsung’un bugüne kadar ürettiği en iyi, en marifetli telefon. Bununla birlikte, Galaxy Note’un mazisindeki yaralar henüz çok taze. Acaba Note8, geçen sene Note 7’nin batarya güvenliği nedeniyle iki kere piyasadan çekilmesiyle sonuçlanan halkla ilişkiler fiyaskosunun dilimizde bıraktığı kötü tadı silip atabilecek mi? Daha ucuz Galaxy S8 ve S8 Plus’a nazaran sahip olduğu ekstra özellikler acaba etiketten taşan fiyatı ne kadar hakkediyor?

Artık cevaplar hazır. Samsung bu sefer güvenlik testlerini ciddiye alarak geçen yıl yaşanan kritik batarya hatasını tekrarlamamak için Note8’in batarya boyutunu küçültmüş. Pil güvenliğinden yüzde yüz emin olmamız için ürünün piyasada birkaç hafta geçirmesi gerekecek.

Alev almaya yatkın telefonlarından ayrılmak zorunda kalan Galaxy Note 7 sahipleri, Note8’i ta geçen sene sahip olmaları gereken üst seviye telefon olarak görecekler. Genel olarak Galaxy Note8’i, kabaca Note 7’nin S8 ve S8 Plus ile bütünleşmesi olarak tarif edebiliriz.

Note8’in en dikkat çeken özelliği sırtındaki çifte kamera. Telefon piyasasının son trendinden geri kalmayan Samsung’un bu ilk çift lensli telefonu sayesinde derinlik efektiyle bezenmiş harika portreler çekilebiliyor. Ayrıca Note8’in 6,3 inçlik pırıl pırıl OLED ekranı göz kamaştırıyor. İnce, uzun, selvi boylu al yazmalı ve yumuşak kenarlı tasarımı hoş görünmekle beraber güvenli bir kavrama sağlıyor.

Batarya ömrü de saygıdeğer bir düzeyde olan Note8; üst seviye işlemci, su geçirmez gövde, genişletilebilir depolama alanı, kablosuz şarj edilebilme ve ilaveten hareketli GIF’ler üretebileceğiniz çeşitli eğlenceli yöntemler sunarak beklentileri karşılıyor. Ayrıca S Pen stylusu ile başka hiçbir telefonda bulamayacağınız bir verimlilik elde edebiliyorsunuz.

Gözlemlediğim kadar çoğu tüketici, Note8’in bir Android aygıtı olarak ne kadar mükemmel olduğunu inkar etmese de, yüksek fiyatının karşılığını gerçekten verip vermediği konusunda kararsı. Özellikle de tek lensli Galaxy S8 ve S8 Plus’la olan benzerlikleri düşünüldüğünde… Stylusu aradan çıkardığımızda S8 Plus’a karşı tek önemli fayda olarak elinizde bir tek portre modu (ki Samsung buna Live Focus diyor) kalıyor.

Parmak izi okuyucu tasarım faciası

Samsung’un S8’de yaptığı tasarım hatasını Note8’de tekrarlamasına çok şaşırdığımı söylemeliyim. Bence Note8’in en kötü tarafı, parmak izi okuyucusunun yeri. Arka kısımdaki çift kameranın yanında bulunan bu sönsör, hiç konforlu olmayan bu yerleşime sahip; hem yatay hem de dikey olarak orantısız duruyor. Evet, kendinizi zorlayıp parmaklarınızı alıştırabilir, hatta daha ileri gidip kararsız iris tarayıcısını bile kullanmak isteyebilirsiniz ama neden?

Parmak izi okuyucusunun diğer pek çok telefonda olduğu gibi ortada olmaması için bir neden bulamıyorum. Rakiplerin çoktan beri ustalaştığı bu tasarım ayrıntısı karşısında dünyanın en büyük Android telefonu üreticisinin kayıtsız kalmasının bir bahanesi olamaz. S8 Plus’ı güvenli konum, güvenli aygıt eşleşmesi gibi giriş yöntemleriyle kullanıyorum zira parmak izi okuyucusuna alışmaya dahi çalışmadım ve yüz/iris tanımayı açıkçası çok pratik bulmadım.

Note serisini merak edenler ve ilk defa kullanacaklar, eminim ki Note8’e bayılacaklar. Piyasada bundan iyisini bulamayacaksınız. Fakat sadık bir Note kullanıcısı ve bir Note 5 sahibi iseniz, biraz daha düşünün derim. Bu arada, Samsung şimdiye kadar Note serisinde model kodunu ayrı yazıyorken, yeni telefonu bitişi olarak “Note8” şeklinde yazmaya başladı. Vardır bir bildikleri.

Çift kamerada rekabet çok çetin

Note8’in kamera konusunda övgü dolu sözlerden başka bir şey hak etmediği ortada. Fakat bu sene çift kamera özelliği epeyce öne çıktı. Çift kameralı LG V30 ve iPhone X modellerinin performanslarını da bir görmek gerekir. Diğer yandan, Note8’e oldukça yakın olan video/foto performansıyla iPhone 8 Plus’ı da unutmamak gerekiyor. Yakında bu modeli de inceleme şansım olacak; ayrıntılı paylaşacağım. Yeni Pixel 2 ve Pixel 2 XL tek kamera geleneğini devam ettirse de, Google’a göre ikinci lens zaten gereksiz. Tabi bu iddianın ne derece geçerli olduğunu anlamak için öncelikle Pixel 2’yi incelememiz gerekecek.

Note8’in bataryası güvenli mi?

Note 7 faciasından sonra Note8’in kendini gerçekten affettirdiğinden emin olmamız için ürünün en az birkaç hafta piyasalarda ayakta durabilmesi gerekiyor. Fakat şu ana kadar bildirilmiş bir vaka yok.

Note8’i güvenli yapmak için Samsung şu adımları attı:

Sekiz noktalı bir batarya güvenlik testi pratiğine geçti.

Pilin boyutunu küçülttü ve kapasitesini 3.500mAh’den 2.300mAh’ye düşürerek gövde içinde daha fazla boşluk bıraktı.

Note8’in uygunluğu için bağımsız bir sertifikasyon kurumu olan UL ile ortaklık kurdu.

Yaptığım ağır testlerde telefon oldukça ısındı ama ısı asla tehlikeli düzeylere çıkmadı ve daha önce denediğim diğer telefonlardan daha sıcak olmadı. Note 7’ye göre daha küçük bir bataryaya sahip olsa da telefonun pil ömrü gerçekten harika. Süresiz video oynatımı testimde Note8, 17 küsur saat dayandı. Aynı testte S8’in pili 16 saat, S8 Plus’ın pili ise18 saat dayanmıştı.

Ayrıca yoğun bir gün veya şıkır şıkır fotoğrafların çekildiği düğünlü bir hafta sonunun ardından bile yeterince pil ömrünün kaldığını fark ediyorsunuz. İnternetten müzik dinlemek, Google Maps ile navigasyon yapmak ve iris tarayıcısını kilit ekranını kaydırmadan gözlerinizi okuyabilmesi için ayarlamak gibi etkinlikler ve seçenekler pil ömrünü daha hızlı tüketecektir.

Çifte kamera ile sıra dışı portreler

Telefonun sırtında bulunan çifte kamerayı kullanarak fevkalade ve akılda kalıcı portre fotoğraflar çektim. Mekanlar arasında düğünler ve bir park manzarası vardı.

Samsung’un Live Focus olarak tanımladığı portre modu bazı kurallarla geliyor. Fotoğrafını çektiğiniz özneden en az 1,5 metre uzakta bulunmanız ve ışığın da gerekli düzeyde olması gerekiyor. Eğer durum öyle değilse telefon sizi uyarıyor ve fotoğrafı çekmiyor. Kapalı alanda çekilen Live Focus fotoğrafları bazen (istemeden) flu kaldı.

Flu yoğunluğunu fotoğrafı çekmeden önce ayarlayabiliyorsunuz. Hatta çekimden sonra düzenleme modunda bile ekleyebiliyorsunuz ki bu özellik oldukça iyi. Ek olarak Note8, artistik portrenin yanı sıra çekilen her fotoğrafın otomatik olarak geniş açılı bir sürümünü de kaydediyor. Böylece ikisi arasında kolayca ileri-geri geçiş yapabiliyorsunuz. Mesela bu yolla profil fotoğrafı olarak portre sürümünü kullanabilir, geniş açılı sürümü de fotoğraf albümünüze ekleyebilirsiniz. Ayrıca bu çifte kayıt modunu tek tıkla devre dışı bırakabiliyorsunuz.

Çeşitli kaydırma kontrolleriyle bile kenar yumuşaklığı işleme pek tatmin edici değil ama bu Note8’e özel bir şey değil. Aynı problemleri iPhone 7 Plus’da da bulacaksınız. Her yeni nesil ilerleme getirse de arzu edilene ulaşmak biraz zaman alabilir.

Bazı pürüzler bulunsa da fotoğraflar genel olarak harika çıktı. Keskin ayrıntılar ve Samsung’un standart renk oluşturma tekniği o kadar canlı ki sonuç neredeyse şatafatlı bir gösteri gibi. Düşük ışık ve gece çekimlerini beklediğinizden daha aydınlık bulabilirsiniz. Tam olarak doğal denemez ama gayet kullanışlı. Samsung’un, kamera uygulamasına bir ton işlev katması hoş ama bu yüzden filtreleri bulmak ve menüler arasında dolaşmak biraz dolambaçlı.

Öte yandan Google’ın, bu çifte kamera yeteneklerinin bazılarının geleneksel kameralı yeni telefonu Pixel 2 ve Pixel 2 XL’in bazı yazılım hileleriyle elde edebildiği iddiasını da yabana atmamak gerekir.

Canlı mesaj çok eğlenceli

İşte yapabileceğiniz eğlenceli bir şey: Parlayan veya ışıldayan bir metin dahilinde S Pen ile bir mesaj yazın, birkaç tıkla hareketli GIF’e çevirin ve bir arkadaşınızla ya da GIF destekleyen bir sosyal platformda paylaşın. Fotoğraflara bu tür canlı metinler ekleyerek bayramlarda ve yıl dönümlerinde o kişisel dokunuşu sergileyebilirsiniz.

Canlı mesajlar yaratmak hiç de zor değil. Yaptığınız hatalar birkaç tıkla geri alınabiliyor ve ürettiğiniz şaheseri sonra tekrar kullanmak üzere saklayabiliyorsunuz. İlham coşkusu yaşadığınız bir anda ise hemen geri dönüp tekrar düzenleyebiliyorsunuz.

Parmakların nesi var, S Pen’in sesi var

Sık sık not alan biriyseniz çok şanslısınız. Ekranda temas izi bırakmayan ve kramplı ellere merhem gibi gelen S Pen’in doğal ve sezgisel bir kullanımı var. Eğer özellikle stylus ile gelen bir telefon arıyorsanız ucuz bir alternatif olarak LG Stylo 3’ü düşünebilirsiniz. Ama her yönüyle vasat olan bu aygıtın Note8 ile boy ölçüşmesini beklemeyin.

Kilit ekranına not bırakın

Screen-off Memo olarak çağrılan bu özellikle kilit ekranını kaldırmadan tek bir nota 100 sayfa sığdırabiliyorsunuz ve kilit ekranına yapıştırabiliyorsunuz. Kullanışlı ama ani hareket yerine not sayfaları arasında yumuşak bir geçiş olsaydı ve not yazıldığı sırada kilit ekranına yapıştırılsaydı daha iyi olurdu. Yapıştırılmış bir notta değişiklik yaparsanız tekrar kaydedip tekrar yapıştırmanız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız değişiklikleri kaybediyorsunuz. Büyük problem değil ama gene de sinir gıdıklayıcı.

Notes uygulaması tazeleme gerektiriyor

Notes uygulaması gayet çok yönlü. Metin ekleyebiliyor, kendi el yazınızı ve çizimlerinizi girebiliyor, hatta resim ve ses mesajı bile ekleyebiliyorsunuz. Ama tazelemenin zamanı çoktan geldi. Fakat Samsung’un sekizinci Note telefonuyla paralel düzeyde sezgisel değil. Ne yapmak istediğinizi nasıl yapacağınız konusunda emin olmak kolay değil. Buna arasında dolaşmak da dahil. Bu arada, Google’ın Keep uygulamasını telefon ve web arayüzü olarak severek kullanıyorum, tavsiye ederim.

S Pen ile şunları yapabiliyorsunuz

S Pen’in düğmesine basarak hataları silebiliyorsunuz.

Air Command navigasyon tekerinden hızlıca bir not ekleyebiliyor ve minimize ederek ekranda gezinen bir simgeye dönüştürebiliyorsunuz. Ayrıca S Pen düşmesine basarak ve ekrana çift tıklayarak da hızlı not ekleyebiliyorsunuz.

Ekrana yazabiliyorsunuz. Bu hızlı kullanımda büyük rahatlık sağlıyor.

Tüm ekran yerine küçük bir kısmın ekran görüntüsünü alabiliyorsunuz. Böylece sonradan istediğiniz kısım dışındaki yerleri kırpıp atmak zorunda kalmıyorsunuz.

Resimlerden ekran dökümlerine her şeye not ekleyebiliyorsunuz.

Kalemi resimlerin ve gizli menülerin üzerinde tutarak örnek resmi görüntüleyebiliyor, paylaşabiliyor veya yeniden düzenleyebiliyorsunuz.

Note8 hakkında bilmeniz gereken 13 şey

Tasarım: Galaxy S8’e nazaran daha kenarlı köşeler 8-megapiksel ön kamera Telefonun yanı sıra, S Pen ayrıca su geçirmiyor Bixby Voice düğmesi Samsung’un dijital asistanını etkinleştiriyor ve bu işlevi değiştiremiyorsunuz İki uygulamayı ekranı bölerek aynı anda görüntüleyebiliyorsunuz (buna App Pair deniyor) Edge ekranı, favori uygulamalarınız ve kişileriniz için hızlı arama kısa yolu olarak işlev görüyor Sadece bir iki kelimeyi değil aynı anda tüm cümleyi çevirin (bu özellik Google Translate’i kullanıyor) Samsung Pay mobil ödeme teknolojisi NFC ve herhangi bir kredi kartıyla ile beraber harika çalışabiliyor Google Assistant bulunduruyor. (Ülkemizde henüz başlamış değil) Videolardan hareketli GIF’ler yapabiliyorsunuz Güç düğmesine çift tıklayarak kamerayı çalıştırabiliyorsunuz Arkadaki lenslerin ikisinde de bulunan OIS sayesinde sarsıntılı videoları düzeltebiliyorsunuz Samsung Gear VR başlığıyla uyumlu VR desteği

Olmuş: Galaxy Note8, Samsung’un çift kameralı ve bir araba dolusu stylus marifetine sahip nefis S8 ve S8 Plus’ına bile taş çıkartıyor. Şu an satın alabileceğiniz en özellik zengini Android telefonun Note8 olduğunu söyleyebilirim.

Olmamış: Pahalı bir telefon olan Note8, çoğu insanın ihtiyaç duyacağından daha fazla özelliğe sahip. Samsung’un portre modu huysuzluk çıkarabiliyor. Özensiz yerleştirilmiş parmak izi okuyucusuyla Galaxy S8’in en kötü tasarım hatası tekrarlanıyor.

Özet: Galaxy Note8 şimdilik en gelişkin Android telefonu tacını geri alsa da ufukta yoğun bir rekabetin işaretleri görülüyor.

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