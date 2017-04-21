En İyi 5 Fotoğraf “Güzelleştirme” Uygulaması

Her şey belki de Instagram’la başladı… Çektiğimiz fotoğraflara çarpıcı filtreler uygulayarak çok daha güzel bir görünüm elde etmeye başladıktan sonra bunun ardı arkası kesilmesi. Genel fotoğraf güzelleştirme şekil değiştirdi ve PhotoShop’un kolay kullanımlı mobil benzerleri hızla çoğaldı. Fotoğraflardaki “kusurları” otomatik olarak kapatabilen bu güzelleştirme uygulamaları, yüz lekelerini siliyor, daha ince bir görünüm kazandırıyor, gözleri daha parlak ve büyük hale getiriyor. Pek çok rötuş özelliğine sahip olan fotoğraf rötuşlama uygulamalarından en iyi 5 tanesini seçtik.

PhotoShop Fix

Bu Adobe uygulamasının temel amacı, fotoğrafın içeriği ne olursa olsun, fotoğrafı dönüştürmek, iyileştirmek ve rötuşlamak. Photoshop Fix’teki araçlar dokunmatik ekrandan çok iyi faydalanıyor, gözler büyütmek ve gülümsemeyi genişletmek gibi kozmetik değişiklikler şaşılacak kadar kolay yapılabiliyor. Adobe’nin uzmanlığıyla bu uygulamanın kolaylığı bir araya gelince kusurlu fotoğrafları düzeltmek basitleşiyor.

TouchRetouch

Bu uygulamada Photoshop Fix tarzı yüzünüzle oynayabilen özellikler yok. Ancak fotoğraflarınızdaki istenmeyen kısımları ve noktaları yok edebileceğiniz fırça, silgi, kement ve klonlama araçlarına sahip oluyorsunuz. Önce uygulama içindeki eğitime göz atın deriz çünkü araçların nasıl kullanılacağı çok açık değil. Güzel anılarınızdaki istenmeyen ayrıntıları bu çok yönlü uygulamayla çabucak giderebilirsiniz.

Facetune

En iyi özçekim (selfie) düzenleme araçlarından biri olan Facetune, insan yüzlerini rötuşlama konusunda Photoshop Fix’ten daha esnek. Bu uygulamayla cildinizi yumuşatabilir, dişleri beyazlatabilir, yüz özelliklerini düzenleyebilir veya yeniden şekillendire- bilir, kırmızı gözleri düzeltebilir daha da fazlasını basit dokunuşlarla yapabilirsiniz. Portre fotoğrafınız içinize sinmediyse çözüm bu.

Pixtr

Pixtr, “güzelleştirilmesi” gereken bir fotoğrafınız varsa kullanabileceğiniz en basit çözümlerden biri. Basit çünkü portre fotoğraflarınızı tamamen otomatik olarak iyileştiriyor. Üzerinden geçilmesini istediğiniz fotoğrafı o anda çekebilir veya mevcut fotoğraflarınız arasından ya da Facebook’tan alabilirsiniz. Gerisini Pixtr hallediyor, karşınıza daha çekici bir profil fotoğrafı geliyor.

Handy Photo

Handy Focus, TouchRetouch’ı geliştiren firmanın bir diğer uygulaması. Ancak bu uygulamanın kullanım alanı, fotoğrafları temizlemek yerine iyileştirmek. Düzenleme ekranının köşelerine yerleştirilen araç kutularını kullanarak renk tonunu değiştirebilir, filtre ve doku ekleyebilir, fotoğraf içindeki nesneleri tutup taşıyabilirsiniz. İster yanaklarınızı allandırın, ister eski hatıralara renk katın.