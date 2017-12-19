En Güzel Side Otellerinden Birini Seçmeye Hazır Olun!

Daha şimdiden hayalini kurmaya başladığınız yaz tatili için araştırmaya başladınız değil mi? Onun için seçimlerinize yön verecek birkaç önerim olacak. Eğlenecek, dinlenecek, yeni yerler keşfedecek ve tabi ki en keyifli tatili yapacağınız yeri seçeceksiniz. Bunun için önce nereye gideceğinize karar vermelisiniz! Ultimate herşey dahil Side otelleri sizin için uygunsa, hadi gelin incelemeye başlayalım.

Kesinlikle konseptlerin en güzeli olan ultimate her şey dahil, sabah, öğle ve akşam yemeğini açık büfe sunan, 7/24 hizmetin neredeyse hiç durmadığı, en güzel lezzetleri tadabileceğiniz seçenekleri size sunan hizmet seçeneklerindendir. Antalya, Side otellerinden olan Crystal Admiral ‘de bu özelliği ile Kızılot bölgesinin en çok tercih edilen otelleri arasındadır. Lükste hizmet tanımayan seçenekleri, denize yakınlığı, kendi özel plajı, konforlu odaları ve gerçekten güler yüzlü çalışanları ile size muhteşem bir tatil sunabilir. Daha fazlası da sizi bekliyor tabi ki; animasyon, banana, beach voley, bilardo, bowling, canlı müzik, dart, disco, fitness, futbol, spa, masa tenisi, masaj, mini golf, parasailing, tenis, su sporları, motorsuz su sporları, pavillion, çocuk animasyonu, çocuk havuzu, çocuk kulübü, çocuk parkı, havuzda cafe bar, açık ve kapalı havuz, özel plaj ve aqua parkı ile hayal ettiğinizden daha fazla eğlenceye davet ediyor sizi. Bir zincir oteli olan Crystal Admiral’de karave deniz manzaralı aile odaları, junior süiteler, senior odalar bulunuyor. Ayrıca tesis hava alanına 80 km, şehir merkezine 18 km uzaklığında ve denize 50 metre mesafede yer alıyor.

Tatilden beklediğiniz her güzel şeyi size sunan bu Side otelinde gerçekten gönül rahatlığı ile kalabilirsiniz. Özellikle gençler, çocuklu aileler ve kalabalık tatili sevenler için harika bir tercih olacaktır. Üstelik uygun fiyat seçeneklerini de incelemelisiniz. Özellikle https://www.gezinomi.com/ adresinden tatilinizi satın almak için her detaya göz atabilirsiniz. En çok hoşuma giden tarafı ise tabi ki kolay ödeme imkanı. Peşin fiyatına 9 taksit uyguluyorlar ve birden fazla kredi kartı ile de ödeme imkanı var. Aslında bu seçeneklerin hepsi sundukları hizmet için muhteşem. Özellikle erken rezervasyon seçenekleri arasından kendiniz için en uygun olan dönemi seçerek planlarınızı kolaylıkla hayata geçirebilirsiniz. Hem dinlenmeli, hem eğlenmeli hem de bütçenize en uygun olan oteli kolaylıkla yakalamalısınız. Burada amaç tamamen bu. Yaz tatili planlarınızı yaparken, gitmek istediğiniz bölgeye karar verdiğiniz zaman kesinlikle o bölgedeki gezilecek yerleri de araştırın. Çünkü küçük turlara çıkabilir, bölgenin tarihi özelliklerini tanıyabilir ve doğası ile iç içe olabileceğiniz saatlik planlar bile yapabilirsiniz. Mesela Side’de gezilecek yerler arasında; Köprülü Kanyon, Side Antik Tiyatro, Side Müzesi, Apollon Tapınağı ve tabi ki en güzel plajlar yer alıyor. Ne kadar erken tatil planı yapmaya başlarsanız, araştırma için o kadar çok zamanınız olur, benden söylemesi.