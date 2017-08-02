Elon Musk, Hyperloop için onay aldı

Son yıların en çok konuşulan girişimcilerinden Elon Musk, ‘Hyperloop’ için onay aldığını açıkladı. Hyperloop, New York ve Washington DC mesafesini 30 dakikaya indirecek.

Elon Musk, “Washington DC ve New York arasına ses hızında giden bir tren yapmak için sözlü onay aldım” dedi. Adı ‘Hyperloop’ olan tren, normalde 3 buçuk saat süren bu yolculuğu yarım saate düşürecek.

The Baltimore Sun’ın haberine göre, New York valisinin basın sözcüsü, Elon Musk’ın “Sözlü onay aldım” derken ne demek istediğini anlamadıklarını ve henüz bir onayın söz konusu olmadığını söyledi. Ekonomicilerin bir çoğu Hyperloop’un ekonomik ve askeri açıdan son derece geliştirici olacağını söyledi. Hyperloop’un ilk fiziksel testlerine başlandı. (kaynak: gazeteduvar)