Elektronik sigaralar virüs bulaştırabilir mi?

Dünyada son yıllarda sigarayı bırakmak isteyenlerin rağbet gösterdiği elektronik sigaranın sağlığa zararları konusunda pek çok bilimsel iddia dolaşsa da, siber güvenlik cephesinde de bazı gelişmeler oluyor. E-sigaranın bilgisayar taşıdığına dair vakalar konuşuluyor.

Sağlığa ciddi zararları uzun zaman önce kanıtlanmış olan tütün mamullerinin, pek çok gelişmiş ülkede konan önemli sınırlarlamalarla sayesinde toplum sağlığını tehdit etmesi engellenmeye çalışılıyor.

Fakat bazı teknolojik alternatifler, tiryakilerin zararsız veya daha az zararlı avutmalarıyla talep görüyor. Bunlardan biri olan e-sigara da son yıllarda ciddi bir pazar oluşturdu.

Uzmanlara göre sağlığa ciddi zararları bulunduğu söylense ve sigara için alternatif olarak değerlendirilmesinin sakıncalar taşıdığı dile getirilse de, ürünler ilgi görmeye devam ediyor.

E-sigaranın sağlığa olan zararları bir yana, bilgi güvenliği konusunda da bazı olumsuz deneyimler gündeme geliyor. Kısa süre önce, adının açıklanmasını istemeyen bir şirket yöneticisi, satın aldığı elektronik sigaradan bilgisayarına virüs bulaştığını iddia etmişti.

Kimliği açıklanmayan yönetici, eBay üzerinden Çin’den bir e-sigara sipariş etmiş ve cihazı şarj etmek üzere bilgisayarının USB portuna takmış. Yönetici, bu aşamada e-sigaradaki zararlı yazılımın kendi sunucusuyla iletişime geçtiğini ve sisteme bulaştığını iddia ediyor.

Güvenlik uzmanları henüz bu iddiayı doğrulamadı ama geçmişte farklı USB cihazların bu yöntemle virüs yaydığı tespit edilmişti. Anlaşılan hacker’lar arasında bu yöntem daha popüler hale geliyor. E-sigaranın virüs taşıma şüphesi çekmiyor oluşu, siber suçluların ilgisini çekebilir.