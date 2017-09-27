Electrolux Türkiye 2020’ye kadar iki kat büyümeyi hedefliyor

Ev aletleri ve profesyonel ürünler alanında dünyanın önde gelen şirketi Electrolux, Küçük Ev Aletleri ve Ev Konforu Ürünleri kategorisinde dünyadaki lider konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Electrolux Türkiye, Doğu Avrupa bölgesinin önemli oyuncularından biri olarak son 2 yılda elektrikli süpürge kategorisinde ciro bazında yakaladığı yüzde 45’lik büyüme başarısını 2020’ye kadar iki katına çıkartmayı hedefliyor.

Elektrikli süpürge kategorisinde 2012 yılından bu yana ciro bazında sekiz kat büyüme yakalayan Electrolux Türkiye, 2018 yılında 2012 yılına kıyasla on kat büyüme hedefliyor. Electrolux’ün 2020 hedefi ise bugünkü ciro rakamını 2 katına çıkartmak.

Bu kapsamda, Electrolux Türkiye’nin elektrikli süpürge kategorisindeki mevcut konumu ve hedefleri, Eylül 2017 itibariyle yürürlüğe giren enerji etiketi yönetmeliğinin ayrıntıları ve Electrolux’ün düşük “Watt” gücüyle daha iyi performans sunabilmek için yaptığı inovasyon ve Ar-Ge yatırımları, 26 Eylül 2017, Salı günü Wyndham Grand Levent’te düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Electrolux Doğu Avrupa, Küçük Ev Aletleri ve Ev Konforu Grubu Genel Müdürü Heinz Daxecker, Electrolux Türkiye Küçük Ev Aletleri ve Ev Konforu Grubu Ülke Müdürü Mete Geç ve Electrolux Türkiye Küçük Ev Aletleri ve Ev Konforu Grubu Pazarlama Müdürü Fatih Şengül’ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda ayrıca dikey şarjlı süpürgelerin mucidi olarak Electrolux’ün geliştirilmiş pil ömrü ve tasarım özelliklerine sahip yeni ürünleri de tanıtıldı.

Doğu Avrupa pazarında kilit ülke

Electrolux Doğu Avrupa, Küçük Ev Aletleri ve Ev Konforu Grubu Genel Müdürü Heinz Daxecker, “Electrolux Türkiye, Doğu Avrupa bölgesinde elektrikli süpürgeler kategorisinde yüzde 30 oranında pazar payına sahip. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Rusya gibi ülkelerin bulunduğu Doğu Avrupa bölgesinde ikinci sırada yer alan Electrolux Türkiye, bu bölgede kilit ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

2017 Eylül ayında hayatımıza giren enerji etiketi uygulamasının ikinci fazıyla iki temel kriter öne çıkıyor: performans ve sessizlik. Bu iki kavramı sahiplenen bir marka olarak büyüme ivmemizi inovatif ürünlerle daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz.

Elektrikli süpürgede “Watt”ların düşürülmesiyle beraber daha iyi performans almak için birçok Ar-Ge yatırımı yapmanız gerekiyor. Bu yatırımlarda tabii ki ilk önce ürünün zeminle temas eden başlıklarının performansına önem vermek gerekiyor ki daha düşük “Watt”lı motorlarla tozu toplayabilsin. Elektrikli süpürge grubumuzda yer alan tüm ürünlerin performansları yenilenen motor gücü ve başlıklar sayesinde üst seviyeye taşındı.

Halı performansında A sınıfını yakalamak oldukça zor bir kriter olmakla birlikte dünyada 4A (AAAA)’yı yakalayan ilk firmayız ve bunu da ürün başlığı ve motor teknolojisiyle yapıyoruz.

Enerji etiketinde yer alan sessizlik kavramı da çok önemli bir hale geliyor. Buna göre artık 80 dB (desibel) ses seviyesi üzerindeki ürünlerin satışı yapılamıyor. Ürün gruplarımız olarak piyasada ortalamadaki en sessiz ürün grubuna sahibiz.

Electrolux olarak üretim süreçlerimizi iyileştirerek ve ürünlerimizde enerji verimliliğine odaklanarak 2020 yılına kadar karbon emisyon oranlarımızda yüzde 50 oranında bir azalma hedefliyoruz”, diye konuştu.