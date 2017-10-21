Edirne-Hakkâri arasını 1,5 saate düşürecek teknoloji

İnsanoğlu, evcilleştirdikleri hayvanları kendilerini ve yüklerini taşıması için kullanmaya başladıktan sonra, M.Ö. 3000’lerde tekerleğin ve kızağın bulunmasıyla makinelerin dönemine yatay geçiş yapmış oldu.

Tekerlekli arabalar sadece iyi amaçla kullanılmadı ne yazık ki. Sümer, Mısır, Yunan ve Asur başta olmak üzere İlkçağ uygarlıkları için bu tekerlekli araçlar daha iyi savaşmak uğruna da kullanıldı. Günümüzden 5 bin yıl önce teknolojiyi birbirimizi öldürmek için kullanmaya başladık ve ne acı bir gerçek ki, teknolojinin önemli gelişmelerinde savaşların büyük etkisi oldu. Yeni teknolojiler sayesinde insanlar daha uzaktan, kendilerini tehlikeye atmadan, daha fazla tahribat verebiliyor. Evet, konumuza dönelim.

Yeni kıtalar ve topraklar keşfetmekle birlikte, daha fazla şehirleşmenin yolu da ulaşımdan geçiyordu. Yeni arabalar, yeni yollar inşa etmek gerekiyordu. Sonrasında araçlar gelişti, çeşitlendi. Ayrıcalıklı bir zümre tarafından kullanılan faytonlar şehir sokaklarının taş yollarında takır tukur ilerlerken; Uzakdoğu’da çekçek, Almanya’da koçu, Anadolu’da kağnı gıcırtılı seslerle, ağır ağır yol alıyordu.

İnsanın ulaşımıyla en büyük sıçramalarından biri demiryoluyla oldu. Yurtların demir ağlarla örülmesinin yaşamda, ekonomide, yönetimlerde, sanatta, kısacası hayatın her katmanında önemli etkileri yaşandı.



HIZ DEMEK, ÖZGÜRLÜK DEMEK



İnsanın normal yürüme hızı saatte 5 kilometredir. Hayvanlar arasında en hızlı ulaşım aracı olarak atların kullanılmaya başlanmasıyla ulaşım hızını 10 kat artıran insan, günümüzde ses hızlarını geçen teknolojileri normalleştiriyor. Günümüzün yolcu uçakları saatte 800-1000 kilometre yol kat ediyor.

Geçen zaman içinde trenler de hızlandı. Gümümüzde standart hızlı trenler saatte 200-250 km yol alabiliyor. Bu hızlar elbette yaşam tarzlarımızı, kültürümüzü, ilişkilerimizi, işimizi, her şeyimizi etkiliyor. Hızlı ulaşım sağlıyorsanız, eviniz mutlu olduğunuz şehirde, iş yeriniz de işinizin verimli olduğu şehirde olabilir. Bir vapur yolculuğu süresinde bir başka şehirdeki işinize varabiliyor olmak hayal mi? Aslında bakarsanız mesafelerin yakın olduğu ülkelerde böyle yaşayan çok insan var. Yakın gelecekte yolculuk hızlarının çok daha artmasıyla belki biraz daha özgür olabileceğiz. Sırf ailenizden, arkadaşlarınızdan, zaman geçirmeyi sevdiğiniz şehirden kopmamak için kabul etmediğiniz iş teklifini tekrar gözden geçirebilirsiniz. Hemen yarın değil ama pek yakında.

ÇILGIN PROJE: HYPERLOOP

Dünyada özellikle hava taşımacılığında ve raylı sistemlerde hızı artırma girişimleri daima gündemde. Bununla birlikte, hayal edilenin bir adım ötesine geçen fikirler de yok değil. Bunlardan biri olan Hyperloop, aslına bakarsanız hayalin ötesine geçmiş, testleri yapılmış durumda.

Hyperloop Technologies adlı Los Angeles merkezli bir şirketin, şehirlerarası ulaşım için geliştirdiği “Hyperloop” itiş teknolojisi yakın geleceğin süper hızlı ulaşım yöntemi olabilir. Birkaç saniye süren başarılı test sırasında Hyperloop One, sadece 1,1 saniyede yaklaşık 190 km/s gibi bir hıza ulaştı.

Başlangıçta, Tesla ve SpaceX şirketlerinin deha patronu Elon Musk tarafından tasarlanan ve desteklenen Hyperloop teknolojisi, başarıya ulaşması halinde günümüz ulaşım sektöründe köklü bir değişim yaşatabilir.

Geleneksel fosil enerjiden faydalanmayan bu itiş teknolojisi, kabaca düşük basınçlı tüpler üzerinden gerçekleştiriliyor. Yolcu ve yük taşıyacak olan basınç altındaki kapsüller, lineer endüksiyon motorları ve hava kompresörleriyle itilerek bir hava yastığı üzerinde yüksek hızlara ulaşıyor.

O GÜZEL İNSANLAR…

Hyperloop teknolojisi tam olarak hayata geçirildiği takdirde, modüller içindeki insanlar ve kargo saatte 1207 km gibi son derece yüksek bir hızda seyahat edebilecek. Örneğin, Edirne ile Hakkari arasındaki bir mesafe sadece 1,5 saatte kat edilebilecek. Uzaklar yakın olduğunda belki insanlar birbirlerini daha iyi tanıyacak, daha iyi anlayacak. Umudum bu.

Teknolojiye şüpheyle yaklaşan ve aslında yerinin bilimkurguda kalması gerektiğini düşünenler de var. Daha çok idare üzerinde yoğunlaşan eleştirilerin başında güvenlik, yüksek finans gereksinimi ve mülkiyet hakları gibi olası problemler geliyor.

Fakat tüm bunların aşılabileceği çözümler düşünülecek gibi görünüyor. En azından şehirler ve ülkeler arası gibi çok uzak mesafeleri yakınlaştırmak adına Hyperloop teknolojisi umut olabilir. Hayallerinizi revize etmek için alın size bir yenilik daha. 🙂