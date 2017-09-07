E-ticaret mobilde yükseliyor

Moda e-ticaret sitesi Morhipo.com’un verileri Türkiye’de artık moda tutkunlarının alışveriş tercihinin mobile kaydığını gösteriyor. Türk tüketicisi mobil uygulamalardan alışveriş yapmayı daha avantajlı buluyor.

Dijitalleşmeyle birlikte Türkiye’de alışveriş yapma yöntemleri ve alışkanlıkları da değişiyor. İnternet üzerinden çok daha fazla seçeneğe, daha uygun fiyatlarla vakit harcamadan ulaşılabiliyor. Evde, işte, okulda veya yolda insanlar kolayca bilgisayarlarından ya da akıllı telefonlarından e-ticaret sitelerinde gezerek ihtiyaçlarına anında ulaşabiliyor.

Morhipo App’in verileri incelendiğinde ise tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının mobile kaydığı gözlemleniyor. Morhipo.com’un milyonlarca üyesinin %65’i artık mobilden alışveriş yapmayı tercih ediyor.

iOS Kullanıcıları Daha Çok Alışveriş Yapıyor

Mobil uygulamanın verilerine göre Android kullanıcıları IOS kullanıcılarına göre daha çok ürün ve sayfa görüntülerken; IOS kullanıcıları Android kullanıcılarına göre daha fazla alışveriş yapıyor. Bugüne dek toplamda 5 milyonun üzerinde indirilen mobil uygulamaya göre; IOS kullanıcılarının sayfa görüntülenme sayısı 60 milyon iken Android’te bu sayı 80 milyona ulaşıyor. IOS kullanıcılarının ortalama harcaması (sepet tutarı) 210 TL iken Android kullanıcılarının 180 TL ile daha az harcama yaptığı görülüyor.

Tercih edilen ürünler bazında IOS ve Android kullanıcıları arasında bir farkın gözlemlenmediği görülüyor. Her iki kullanıcı segmenti de Morhipo app üzerinde en çok elbise, tshirt, gömlek ve etek ve çocuk giyim ürünleri alıyor. Kadınlar en çok elbise tercih ederken, erkeklerin tercihi ise gömlek.

Mobil uygulama üzerinden alışveriş yapmayı tercih eden şehirlerin başında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır geliyor.

Mobil kullanıcıların şehirlere göre dağılımı