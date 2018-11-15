E-Kimlik İle Parmak İzi ve Şifreli Güvenlik

Yeni kimlik duyurusundan bu yana 30 milyona yakın vatandaş e-Kimlik sahibi oldu ve her ay bu sayıya 1 milyon kişi daha ekleniyor. Biyometri, çip ve PIN koruma özelliğiyle hem ulusal hem de uluslararası seviyede güvenliği sağlayan yeni kimlikler ile kamuda tasarruflar da artırılabilecek.

Uluslararası standartlar, uyumluluk esasları ve güvenlik kriterlerine uygun şekilde TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sisteminin kullanıldığı yeni kimlik kartları, milli bir güvenliği de beraberinde getiriyor. “Çipli kimlik kartları sayesinde kişisel bilgilere art niyetli ulaşılmasının önüne geçildi. Kartların taklit edilmesi ve kopyalanması imkânsız hale geldi.” diyen EGA Elektronik Güvenlik Altyapısı A.Ş Genel Müdürü Ümit Yaşar Usta, hem kurumların hem de vatandaşların eski kimlikle yaşadıkları mağduriyetlerin tarih olacağını belirtti.

Kimlik sahteciliğine son

Eski nüfus cüzdanlarının basit bir matbaada taklit edilebilir olmasından dolayı vatandaşa pek çok mağduriyet yaşattığına dikkat çeken Usta; “Eski nüfus cüzdanlarıyla yapılan dolandırıcılıklar sonucunda vatandaş hiç bilmediği bir banka borcuyla karşı karşıya kalabiliyor hatta adına bir iş yeri kurulduğunu bile öğrenebiliyordu. “Tüm güvenlik özellikleri uluslararası standartlarda değerlendirilerek TÜBİTAK UEKAE tarafından geliştirilen Elektronik Kimlik Kartları, en ileri algoritmalar ve yöntemlerle korunuyor. Bu nedenle de taklit edilmesi mümkün değil. Kimlik sorgulama bundan böyle kimlik üzerinde yer alan bilgilerden değil, kimlik kartı üzerinde yer alan çip üzerinden sağlanacak. Bir kimlik kartını doğrulayan görevlinin gözünden kaçabilecek bir sahtecilik, elektronik kimlik doğrulamaya takılacak. Nüfus cüzdanlarında açık bir şekilde okunabilen bilgilerin tamamı yeni kimliklerde çiplere saklanarak koruma altına alındı. e-devlet işlemleriyle de entegre edilen yeni kimlik kartları ile hayatımıza getirilen en büyük yenilik bu kartların şifreli olması. Pek çok işlem PIN şifresiyle veya Parmak İzi ile yapılabilecek.”

“Doktorunuz tek tıkla sağlık geçmişinize ulaşabilir”

Yeni kimliklerin sağlık sistemine entegre edilmesi ile sağlık bilgilerinin kart üzerine yükleneceğini belirten Usta, “Vatandaş bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda ilgili hekim hastaya ait sağlık bilgilerine tek tıkla ulaşabilecek. Bu da daha kolay ve verimli bir muayene işleminin önünü açacak” dedi.

Cihazların seri üretimi başlıyor

“Şimdiye kadar 30 milyon civarında çipli kart dağıtıldı ve her ay bu sayıya 1 milyon daha ekleniyor. Vatandaş yeni e-Kimlik çağına hazır, sıra kurumlarda” diyen Usta, EGA’nın 12 yıllık e-imza ve mobil imza alanındaki bilgi birikimini e-Kimlik alanına taşıdıklarını duyurdu.

“Yeni çipli e-Kimlik kartlarının dijital entegrasyonunu sağlayarak kurumlar ve vatandaşlar için pratik, modern ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sunma hedefiyle biOnay markamızı hayata geçirdik. biOnay kimlik doğrulamanın gerekli olduğu tüm işlemlerde güvenliği sağlayan ve kurumsal müşterilere uçtan uca anahtar çözümler sunan Türkiye’nin %100 yerli ilk mobil kart erişim cihazı. Endüstriyel tasarımı, donanım ve elektronik tasarımı, gömülü yazılımları ve tüm sunucu yazılımları Türk mühendislerince geliştirildi. Uzun bir değerlendirme ve zorlu testler sonucunda Ortak Kriterler (CC) EAL4+ seviyesinde güvenlik sertifikasını almayı başardık. Yeni çipli kartlarda yer alan parmak izi, dijital fotoğraf, PIN ve dijital sertifika unsurlarını kullanabilen biOnay, 3-faktör kimlik doğrulama gerçekleştirebiliyor. Marka tescilimizi de aldık, artık ülkemizi yeni bir deneyimle tanıştırmaya hazırız.”