Duvardan Duvara 146 İnç TV: Samsung The Wall [CES Özel]

Elektronik devi Samsung, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenmekte olan Tüketici Elektroniği Şovu (CES) 2018’de dünyanın ilk modüler 146 inç MicroLED TV’si “The Wall”‘u tanıttı! Kendiliğinden ışık yayan MicroLED teknolojisine sahip bu televizyon, fuarın en dikkat çeken ürünlerinden biri oldu.

Güney Koreli elektronik üreticisi Samsung, bugün CES kapsamındaki İlk Bakış etkinliğinde dünyanın ilk tüketici tipi 146-inç modüler MicroLED TV modeli olan “The Wall”u tanıttı. Samsung’un ekran teknolojisindeki son yeniliklerle birlikte gelen modüler, kendinden ışık yayan MicroLED 146-inç TV, televizyonun bir yandan üstün izleme deneyimi sağlarken bir yandan da merkezi bağlantılı smart hub yaklaşımıyla günlük yaşamı zenginleştiren bir imkâna nasıl evrildiğini gösteriyor.

İlk Modüler MicroLED TV

Samsung’un MicroLED teknolojili ilk modüler televizyonu olan 146-inçlik “The Wall” modeli boyut, çözünürlük veya biçim ayırt etmeksizin, inanılmaz kesinlikte bir görüntü kalitesi sunuyor. Yeni TV mevcut LEDlerden çok daha küçük ölçekli ve her biri kendi kendilerine ışık kaynağı olarak hareket eden mikron ölçeğindeki (µm) LEDler ile kendinden ışık yayıyor.

The Wall modelinde kullanılan MicroLED teknolojisi renk filtresi veya arka aydınlatma kullanımını ortadan kaldırmasına rağmen izleyiciye ulaşılmış en yüksek kalitede seyir deneyimini sunuyor. Ayrıca, MicroLED ekran teknolojisi, ışık kaynağının kullanım ömrünü uzatıp güç tüketimini azaltırken, dayanıklılığı ve verimliliği zirveye çıkararak geleceğin ekran teknolojisinin standartlarını da yeniden belirliyor.

Modül bazlı, çerçevesiz tasarımıyla “The Wall,” tüketicilerin televizyonlarının ekran boyutunu ve şeklini performanstan en küçük ödün vermeden, kendi ihtiyaçlarına göre nasıl kişiselleştirebileceklerinin de bir örneğini sunuyor. Ekran, birden fazla kullanıma ayrılmış duvardan-duvara bir ekran oluşturmak gibi farklı amaçlara hizmet edebiliyor.

8K Görüntü Kalitesi için Yapay Zeka Teknolojisi

Samsung 2018’in ikinci yarısında Kore ve ABD’den başlayarak piyasaya sürülecek olan, dünyanın 8K Yapay Zeka teknolojisine sahip ilk QLED televizyonunu da duyurdu. Bu Yapay Zeka teknolojisi, standart kesinlikteki içeriği 8K çözünürlüğe yükseltiyor. Yeni QLED TV, her sahnenin görüntü karakteristiğine göre ekran çözünürlüğünü ayarlayan özel bir algoritmayla görüntü kalitesini sürekli olarak geliştiriyor ve her tür yüksek çözünürlüklü 8K kaynaktan gelen içeriği kolayca dönüştürüyor.

8K çözümü böylece bir dizi başka yeni özellikle birlikte izleme deneyimini en iyi seviyeye çıkarıyor. Bu yeni özellikler arasında standart çözünürlükteki içeriğin geliştirilmesini sağlayan detay zenginleştirme; gürültü azaltma; kenar düzeltme işlevi ve spor etkinlikleri veya müzik konserleri gibi farklı içerikler arasında otomatik ses ayarı bulunuyor.

Bixby ve SmartThings ile Daha Gelişmiş 2018 Akıllı TV Modelleri

Samsung 2018 yılında piyasaya süreceği Akıllı TV cihazlarının Bixby, SmartThings ve Universal Guide gibi gelişmiş bağlantı ve uyumluluk işlevlerini de İlk Bakış etkinliğinde tanıttı.

Samsung tarafından geliştirilen akıllı bir asistan platformu olan Bixby, sezgisel kullanıcı deneyimi ve gelişmiş ses analiz özellikleri sayesinde TV ile kullanıcı arasındaki etkileşimi kolaylaştırıyor.

Samsung’un 2018 yılındaki akıllı televizyonları, Samsung’un Nesnelerin İnterneti platformu olan SmartThings sayesinde daha kolay paylaşım ve bağlantı imkanı da sunuyor. SmartThings televizyonun kontrolünü ve diğer cihazlarla senkronizasyonunu kolaylaştırıyor. 2018 yılında lansmanı yapılacak bir diğer özellik olan Universal Guide ise kullanıcının tercihlerine uygun olarak otomatik önerilerde bulunan gelişmiş bir program kılavuzu.

İlk Bakış etkinliğinde ayrıca 8K – Yapay Zeka Teknolojisi, 4K HDR Gaming, HDR10+, Akıllı TV deneyimi gibi farklı stantlarda çeşitli ürün türlerine ve özelliklerine de vurgu yapıldı. İlk Bakış 2018 etkinliğine katılan ziyaretçiler, Samsung’un TV alanında sunduğu en heyecan verici yeniliklere dokunma ve onları birinci elden deneyimleme fırsatı yakaladı.