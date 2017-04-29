Dünyanın İlk LED Kapaklı Telefonu: Alcatel A5 LED

Teknolojinin aynılaştığı dünyada eğlence odaklı tasarımlarıyla farklılaşan Alcatel, dünyanın ilk interaktif LED kapaklı akıllı telefonu Alcatel A5 LED’i tanıttı.

A5 LED, benzersiz ışık show’unun yanında üstün özelliklere sahip bir akıllı telefon. Kullanıcılar, arka paneli kaplayan LED ışıkları sayesinde ışıklı bildirimler alabiliyor, kendi renk desenlerini oluşturabiliyor ve böylelikle kişisel tarzlarını yansıtabiliyorlar.

Alcatel A5 LED kullanıcıları, gelen aramalardan mesajlara, alarmlardan sosyal medya bildirimlerine kadar telefon bildirimlerini farklı renkteki ışık şovlarıyla çeşitlendirebilir. Facebook mesajları mavi, WhatsApp mesajları yeşil ve Snapchat bildirimleri de sarı ışıklandırmayla geliyor. A5 LED’i gelen aramaları pembe, alarmları turuncu, SMS’leri sarı ışıklı bildirimler gönderecek şekilde programlamak da mümkün.

Tek tuşla renkleri harekete geçir

Colour Catcher teknolojisi ile donatılan A5 LED, kamerasıyla tüm renkleri tanıyarak tek tuşla o renge bürünüyor. Böylelikle A5 LED gece gündüz hep renkli, hep ışıklı. Kullanıcılar, kamera tarafından yakalanan renklerle uyumlu, benzersiz LED kapak desenleri ve arka plan temaları oluşturabiliyor. Günlük ruh haline ve tarzlara göre telefona yepyeni görünümler kazandırmak çok kolay.

Müzik de ışıklanıyor! Alcatel A5 LED, müzik deneyimini capcanlı renklerle bezeli olağanüstü ışık şovlarıyla besliyor. Bunun yanı sıra ışık şovu çalan müziğin ritmini takip ediyor. Kullanıcı da basit bir sallama hareketiyle renkler arasında geçiş yapabiliyor.

Parıldayan selfie’ler

5 MP (8MP’ye interpolasyonlu) flaşlı ön kamera ve 8 MP (13 MP’ye interpolasyonlu) arka kamera ile donatılan Alcatel A5 LED ile parıl parıl parlayan selfie’ler çekilebiliyor. Face Beauty yazılımıyla fotoğraflar kusursuz hale getirilirken, Face Show uygulamasıyla selfie’ler kişisel video kliplere dönüştürülebiliyor.

Hızıyla da şaşırtıyor

A5 LED, süper hızlı 4.5G LTE bağlantı özelliği ve sekiz çekirdekli işlemcisiyle günümüz dünyasının hız ihtiyacına yanıt veriyor. Bu özellikler fotoğraflardan oyunlara, filmlerden web sayfalarına kadar her şeyin 5,2 inç HD ekranda akıcı şekilde sergilenmesini sağlıyor.

LED arka kapak seçeneğine ek olarak metalik siyah ve metalik gümüş arka kılıf seçenekleri de tercih edilebiliyor.