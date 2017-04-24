Schneider Electric, gelişmiş inovasyon ve teknoloji deneyimiyle dünyanın en küçük kablosuz enerji izleme sensörü PowerTag’i sektöre tanıttı. Kolay ve pratik kullanımı ile PowerTag, elektriksel hataların ve enerji kayıplarının önüne geçiyor, iş akışının devamlılığını sağlıyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında bir uzman olan Schneider Electric, son dağıtım noktasında bulunan elektrik yüklerinin enerji ölçümü ve izlenmesinde devrim yaratan PowerTag’i sektöre sundu. Dünyanın en küçük kablosuz enerji izleme sensörü olan PowerTag, ticari veya endüstriyel binalardaki enerji kayıplarını tespit etmek, kritik yüklerin enerji sürekliliğini sağlamak ve elektriksel hatalara karşı önlem almak üzere geliştirildi.

PowerTag ile elektrik panosunda hiçbir değişiklik yapmadan ve ilave yere ihtiyaç duymadan son dağıtım yükleri “Class 1” hassasiyette ölçülebiliyor ve herhangi bir elektriksel hatadan önce alarmlar sayesinde gerekli önlemlerin alınmasına imkan tanınıyor. Böylece PowerTag, kritik yüklerin devamlı çalışmasını sağlayarak kesintisiz iş devamlılığı sunuyor.

Kompakt, yenilikçi ve güvenilir PowerTag ile kesintisiz enerji

Schneider Electric’in her seviyede yenilikçilik anlayışıyla geliştirdiği PowerTag’in montajı ve kullanımı oldukça pratik ve kolay. Kullanım için izlenmesi istenen son dağıtım yüklerinin bağlı olduğu otomatik sigortaların alt veya üst kısmına PowerTag’leri yerleştirmek yeterli. PowerTag enerji sensörleri Acti9 Smartlink gateway’ler ile kablosuz olarak haberleşerek otomatik sigortanın üzerinden anlık enerji, voltaj, akım, güç, ve güç faktörü değerlerini Class 1 hassasiyetinde ölçüyor. Bu ölçüm değerlerine ek olarak çeşitli voltaj eşik değerleri için ön alarmlar belirleyebiliyor, aşırı yüklerde ve otomatik sigortanın devreyi elektriksel hatalardan dolayı açtırdığı durumlarda alarm ile bildirimde bulunarak devrede bulunan kritik yüklerin izlenmesini sağlıyor.

Son derece kompakt yapısı sayesinde PowerTag, mevcut elektrik panosunda yer olmasa bile kullanılabiliyor, yeni dizayn edilen elektrik panolarında ise yer avantajı sağlıyor. Böylece PowerTag montaj zamanını düşürüyor, ek bir kablolamaya ihtiyaç duymadan uygulanabiliyor.

Acti9 Smartlink gateway SI B veya SI D ile 20 adet PowerTag sensöre kadar kablosuz (RF) haberleşme sağlanabiliyor. Acti9 Smartlink gateway’ler PowerTag enerji sensörlerinden gelen bilgileri ehernet (Modbus TCP/IP) ile göndererek bilgisayardan görüntüleme ve izleme yapılmasına olanak tanıyor. Modbus üzerinden BMS, enerji yönetim sistemi veya SCADA ile kolaylıkla entegre olabiliyor.

Acti9 Smartlink gateway’lerin ücretsiz olarak sağladığı dahili web sayfaları ile PowerTag sensörlere bilgisayarın ethernet çıkışından kolayca bağlanabiliyor, gateway’leri konfigure edebiliyor, elektrik panosunun haberleşmesi test edilebiliyor. Web sayfaları sayesinde PDF veya XLS formatında test raporu oluşturabiliyor ve bu rapor sayesinde PowerTag sensörleri enerji yönetim sistemine (EMS) veya bina yönetim sistemine (BMS) entegre edilebiliyor.