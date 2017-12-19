Dünyanın En Küçük ve En Hafif 4K Lazer Projektörü: XEED 4K600Z

Geçmiş yıllarda çoğunlukla iş sunumları için kullanılan projektörler, gelişen teknolojiyle televizyonlara taş çıkartacak kaliteye ulaştı. Görüntüleme teknoloji konularında uzmanlığı kanıtlanmış olan Canon’un pek çok üst seviye projeksiyon cihazı bulunuyor. Bunlardan en yenisi olan XEED 4K600Z, yüksek görüntü kalitesine ek olarak, hafif ve küçük yapısıyla da dikkatleri topluyor.

Görüntüleme ürünleri üreticisi Canon, dünyanın en küçük ve en hafif 4K projektör serisini “Kompakt, parlak ve yüksek çözünürlüklü XEED 4K600Z modeli”yle güçlendirdi. 6000 lümen kapasitesiyle üstün kalite ve net görüntüleme sunan cihaz, tasarım, eğitim, sunum gibi profesyonel ortamlar için en ideal görüntüleme seçeneği olacak gibi görünüyor.

4096 x 2400 kapasiteli doğal 4K çözünürlüğü, inanılmaz görüntü parlaklığı, LCOS ve AISYS iyileştirmesine sahip uzman Canon optikleri sayesinde XEED 4K600Z, detayları net göstermesi ve renkleri birebir gerçek hayattan almasıyla izleyicisini şaşırtıyor. Tüm üst sınıf simülasyon ortamları için ideal olan cihaz, sahip olduğu asgari ilan eğriliği ile hareket bulanıklarını da azaltıyor. 1.34-2.35:1 yansıtma oranı sunarken, net odaklanmasını her ortamda yapabiliyor.

Boyutuna rağmen zengin bağlantı kapasitesi

Lens dahil sadece 26 kilo ağırlığında olan XEED 4K600Z, kendi sınıfında dünyanın en küçük ve en hafif doğal 4K lazer projektörü kabul ediliyor. Kurulum süreci de kısa sürede yapılan cihaz, çok sayıda programlanabilir ayarı ile gece-gündüz kesintisiz çalışabiliyor, bağlantısı iOS cihazlar üzerinden Wi-Fi ile yapılabiliyor ve dikey modda kullanılabiliyor.

XEED 4K600Z, lazer teknolojisine sahip olduğu gibi dijital yönlendirmelerde de çok başarılı sonuçlar çıkarıyor. Tıbbi görüntüleme eğitiminde DICOM 14 standartlarıyla uyumlu DICOM (Tıbbi Standartta Dijital Görüntüleme ve İletişim) simülasyon modu kullanılarak gri skalasında röntgen ışınını doğru bir şekilde yakalayabiliyor.

Lambası uzun ömürlü özelliğe sahip

Cihazın özellikle büyük işletmeler tarafından tercih edilmesinin nedeni ise 40 bin saate çıkan ömür avantajı ile bakım ve arıza masraflarını asgari düzeye indirmesi, beş yıllık garantisi, yüksek ışık performansı için klasik yerine mavi ışıklı lazer kullanılmış olması…

Teknik özellikler