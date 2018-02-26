Dünyaca ünlü oyun aksesuarı üreticisi Türkiye piyasasına giriyor

Dünyanın birçok bölgesinde geniş ürün skalasıyla beğeni toplayan oyun aksesuarı üreticisi SADES, Şubat ayında Türkiyeli oyuncularla buluşuyor. 2002 yılından beri üretim yapan marka, 2012 yılından beri SADES adı altında kendi ürünlerini piyasaya sürüyor. Markanın en çok öne çıkan ürün çeşidi ise fiyat/performans canavarı gaming kulaklıkları.

Tüm ürünlerini kendi fabrikasında üreten ve geliştiren marka, üretim gücü sayesinde pazar ihtiyaçlarına çok hızlı bir şekilde ayak uydurabiliyor. SADES, üretim konusunda %100 söz sahibi olması sayesinde, oyuncuları yüksek kalite oyun aksesuarı ile buluşturuyor ve fiyat/performans noktasında fark yaratıyor.

Tüm dünyaya ses veren yüksek performans ürünler

Kuruluşu üzerinden sadece 6 yıl geçmiş olmasına rağmen, dünyanın birçok noktasında ürünlerini piyasaya sürmeyi başaran marka, 30 tane distribütörle Güneydoğu Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Orta Doğu, Batı Avrupa ve Okyanusya’ya dağıtım yapıyor.

SADES’in bu kadar kısa sürede neredeyse tüm dünyada büyük beğeni kazanmasını sağlayan en büyük neden, markanın ses kalitesine verdiği önem. SADES, giriş seviyesi ürünlerinde bile, yüksek ses performansıyla öne çıkıyor. Marka, ses teknolojilerini daha da öteye taşımak için, üst seviye ürünlerinde Bongiovi Acoustics ve Realtek gibi köklü ses teknolojileri markalarıyla birlikte çalışıyor.

SADES, iyi bir e-spor destekçisi

Marka kurulduğu yıldan beri e-spor aksesuarları konusunda da iddialı. Bunu da önemli e-spor etkinliklerine ürün sponsoru olarak destek vermesinden anlayabiliyoruz. Marka bugüne kadar birçok önemli gaming turnuvasına ve e-spor etkinliğine sponsor olmuş. Bunun yanı sıra SADES’in sponsor olduğu birçok e-spor takımı da bulunuyor.

SADES’in sponsor olarak destek olduğu büyük e-spor etkinliklerinden başlıcaları şunlar: World Cyber Games (2013), League of Legends Master Series (2017 – 2018) ve OMG in China (2013).

Markanın ana sponsor olarak desteklediği takımlar ise; HKE (Tayvan, 2015), JTeam (Tayvan ,2017), Raise Gaming (Tayvan, 2017), Galaxy SADES (Güneydoğu Asya, 2016-2018), Pondok Gaming (Güneydoğu Asya, 2017-2018), KING-ZONE DragonX(2016-2018), Ronin Esport (Kuzey Amerika, 2017-2018), Team Cryptik (Kuzey Amerika, 2017-2018), Hellohaha-Sades-Gg (Güney Afrika, 2017-2018)

SADES, ürünlerinin Türkiye satışı için oyun sektöründe tecrübeli bir firma olan Corax Alpha ile anlaştı. Şubat ayında Türk gaming piyasasına güçlü bir şekilde girecek olan SADES fiyat performans odaklı yaklaşımı, geniş ürün skalası ve ses teknolojisine verdiği önemle rakiplerinin arasından öne çıkacak gibi görünüyor.