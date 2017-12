Dijital pazarlama dünyasında yılın 5 trendi

Dijital teknolojilerin ve müşteri beklentilerinin pazarlama stratejilerine yön verdiği bir yıl geride kalırken, Related Digital Group 2017’de öne çıkan pazarlama trendlerini belirledi.

Dijital dönüşümün pazarlama ekosistemiyle kesiştiği 2017 yılı sona yaklaşırken, çok kanallı pazarlamada uçtan uca hizmet sunan Related Digital Group bu yıla damgasını vuran beş pazarlama trendini sıraladı. Related Digital Group’un Türkiye’nin ilk e-posta pazarlama platformu euromessage ile 1999 yılında başlayan yolculuğu, bugün 15 ülkede, 1000’den fazla müşteriye sunulan çok kanallı pazarlama hizmetleriyle devam ediyor.

Euromessage ve Visilabs entegrasyonuyla geliştirilen Related Marketing Cloud, Semanticum ve Madebycat gibi alanında öncü şirketleri Doğuş Grubu çatısı altında bir araya getiren Related Digital Group, Türkiye’nin en büyük entegre dijital pazarlama şirketi olarak sürekli değişen iletişim, pazarlama ve teknoloji ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Çok kanallı pazarlama alanında 14 yıllık deneyimiyle trendlerin öncüsü olan Related Digital Group’un 2017 yılında yükselişe geçen pazarlama trendleri listesinde, teknoloji ve kişiselleştirme başlıkları öne çıkıyor:

Kişiye özel pazarlama

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte müşterilerin beklentilerindeki önlemez artış sürüyor. Bu nedenle alınan her mesaj, sunulan her teklif eşsiz ve kişiye özgü olmalı. Toplu mesaj devrinin ardından, 2017 ile birlikte her markanın müşterileriyle daha kişisel bir iletişim kurmak için çaba gösterdiği bir döneme geçiş yapılıyor.

Bu noktada gelişmiş yazılım ve analitik çözümleri devreye giriyor. Web, mobil ve e-posta gibi kanallardan iletişim kurulan müşterilerin bütünleşik bir profilininin oluşturulması, gerçek zamanlı davranışsal hedeflemeler ve kişiye özgü ürün tavsiyeleri sunan Related Marketing Cloud, böylece çok kanallı pazarlamada kişiye özgü müşteri deneyimleri meydana getiriyor.

Çok kanallı (omni-channel) pazarlama

Bugünün tüketicileri akıllı telefonlarına düşen bir e-posta ilanını önce sosyal medyada, sonra da internette kontrol ederek alım yapıyor. Böyle bir müşteri profiline markayı daha etkin sunmanın en verimli yolu, çok kanallı bir iletişim kurmaktan geçiyor. Related Marketing Cloud, müşterilerin ilgisini çekecek güncel içerikli mesajları farklı kanallar ve cihazlar üzerinden bütünleşik bir deneyime dönüştürüyor.

Farklı kanallar üzerindeki müşteri bilgilerinin tek bir platformda toplanması, e-posta, mobil, web ve sosyal medya kanallarının kullanımıyla yatırımlardan daha yüksek geri dönüş alınması ve müşteri sadakatinin en üst seviyeye çıkarılması kolaylaşıyor.

Mobile öncelik veren iletişim

Küresel müşteri alışkanlıkları, pazarlama trendlerine yön vermeye devam ediyor. Statista araştırmalarına göre 2017 yılında dünya genelinde online trafiğin %52,64’ünü mobil internet trafiği oluşturuyor. Üstelik mobilden internete girilen vaktin %21’i sosyal medyada geçiyor. Bu istatistikler, müşterisine daha etkin biçimde ulaşmak isteyen markalar için iletişim trendlerini net biçimde ortaya çıkarıyor.

Mobile temas etmeyen markaların 2017 yılında müşteriye ulaşması oldukça zor. Related Digital Group, tüm cihazları ve platformları kapsayan entegre mobil pazarlama çözümleri sunuyor. Mobil kampanya ve analitiklerden faydalanarak tek bir platform üzerinden kişisel deneyimler geliştirmek, yeni kullanıcılar elde etmek, mobil alışkanlıkları analiz ederek, anlık etkileşim sağlamak mümkün oluyor.

Influencer marketing

Müşterilerin daha kişisel bir deneyim beklentilerinin sonuçlarından biri olarak ortaya çıkan “influencer marketing”, 2017 yılı boyunca sosyal medya başta olmak üzere pek çok kanalda yükselişini sürdürdü. Hedefledikleri kitleye ulaşmak için markalara yeni ve özgün bir kanal açan influencer marketing; başarılı olmak için öncesinde iyi bir stratejiye, sonrasında da kapsamlı analizlere ihtiyaç duyuyor.

Related Digital Group bünyesinde faaliyet gösteren Madebycat, dijital içerik stratejilerini belirleme ve yürütmede markaların yanında yer alıyor. Sosyal medyada ileri seviye takip ve yönetim hizmetleri sunan Semanticum, Türkçe içerikli 3 milyonun üzerinde kaynak, 7 bini aşkın haber sitesi ve 30 sosyal medya platformu üzerinde yaptığı gelişmiş analizlerle, hayata geçen influencer marketing projelerinin yansıma ve başarısını ölçümleyebiliyor.

Pazarlama otomasyonu

Hedef kitlesinin genişlemesiyle birlikte, tüm pazarlama adımlarını her bir müşteri için elle yürütmek imkânsız hâle geliyor. Yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte; markaların pazarlama süreçlerini çok daha verimli yönetmesini sağlayan pazarlama otomasyonu da 2017 yılının güçlü trendlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Related Marketing Cloud’un kullanıma hazır pazarlama otomasyonu ve yaşam döngüsü programları, tüm pazarlama kanalları üzerinde müşterilere kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Yaşam döngüsü otomasyonuyla müşterinin ilgisini çekebilecek ürünlerle ilgili düzenli olarak iletişim sağlanıyor. Alışverişin ardından belirlenen süre içinde otomatik e-posta gönderiliyor. Müşteriden geri bildirim geldiğinde ise anında kişiye özel indirim kuponu sunularak, satışlara ve müşteri sadakatine katkı sağlanıyor.

2018 ve sonrasında bizi ne bekliyor?

Dijital dönüşümün hız kesmeden devam edeceği 2018 yılında, geleneksel yapılarıyla bugüne kadar dijital stratejilerden uzak kalan sektör ve kurumların da çok kanallı bir yapıya geçmesi öngörülüyor. Yani mevcut haliyle yoğun olarak rekabet daha da kızışacak. Bu ortamda öne çıkmak isteyen şirketlerin güçlü ve kapsamlı bir pazarlama stratejisine ihtiyacı var. Related Digital Group, 14 yılı aşkın sektörel tecrübesiyle trendlerin öncüsü ve uygulayıcısı olarak uçtan uca entegre dijital pazarlama ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam ediyor.