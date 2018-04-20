Dijital dönüşüm her boyutuyla masaya yatırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 17-18-19 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen World Cities Congress İstanbul’18, akıllı şehirlerin yol haritasını çizdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 17-18-19 Nisan 2018 tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen World Cities Congress İstanbul’18, dünyanın dört bir yanından akıllı şehir stratejileri üzerine çalışma yapan idari temsilcileri sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hayata geçirilebilecek akıllı şehir uygulamaları hakkında bilgi birikiminin paylaşıldığı World Cities Congress İstanbul’18’e bu yıl 10 bini aşkın sektör profesyoneli katıldı.

İstanbul ulaşımına akıllı çözüm

World Cities Congress İstanbul’18 açılış konuşmalarının ardından, İETT’nin otonom aracı tanıtıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ, Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez ZAPATERO, Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt UYSAL’ın katıldığı kurdele töreninde, geçmişte Beyoğlu’nda nostaljik tramvay olarak kullanılan araçlardan birinin İETT Genel Müdürlüğü tarafından elektrikli ve sürücüsüz bir araç haline dönüştürüldüğü açıklandı.

Kamuda 23 milyar dolar tasarruf mümkün

Üç gün boyunca 140’tan fazla konuşmacı ve 26 workshop etkinliğine ev sahipliği yapan World Cities Congress İstanbul’18 ayrıca sektör liderlerinin katıldığı panellerle gündemi belirledi. Netaş CEO’su Müjdat Altay’ın moderatörlük yaptığı Yenilikçi Şehir Teknolojileri paneline Türk Telekom CEO’su Paul Doany, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young ve Cisco Türkiye CEO’su Cenk Kıvılcım katıldı.

Cisco Türkiye CEO’su Cenk Kıvılcım, “Önümüzdeki 10 yıl içinde özel sektörde dijital dönüşüm perakende, enerji, finans, üretim, hizmet sağlayıcı ve sağlık sektörlerinde 23,8 trilyon dolar katma değer yaratacak. Araştırmalarımıza göre Türkiye özelinde dijitalleşme ile önümüzdeki 10 yılda toplam 192 milyar dolarlık değer yaratma potansiyeli bulunuyor. Bunun yaklaşık 169 milyar dolarını özel sektör yaratabilir. Kamu sektöründe ise özellikle akıllı şehir uygulamaları ile yaklaşık 23 milyar dolar ek değer yaratma potansiyeli var.” açıklamasını yaptı.