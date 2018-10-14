Dergilerin İndirme Sayısı 100 Binleri Aştı

Türkiye’nin en çok takip edilen dijital yayın platformu Dergilik üzerinden Eylül’de 5 milyon 420 bin yayın indirildi. Yılın ilk 9 ayında toplam 43 milyon yayın dijital platformdan okundu. Dijital platform sayesinde birçok derginin indirme sayısı 100 bin barajını aşarak altın çağlarına yeniden dönmeye başladı.

Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan Dergilik, Eylül’de en çok okunan yerli-yabancı gazete ve dergileri kullanıcılarla buluşturdu. Okuma tutkunlarının en çok takip ettikleri dijital platform Dergilik’ten yayın indirme sayısı geçen ay 5 milyon 420 bine ulaştı. Eylül’de 4 milyon 374 bin dergi ve 1 milyon 45 bin gazete okundu. Yıl başından bu yana Dergilik’ten toplam 43 milyon içerik indirildi. Dergilik sayesinde birçok dergi indirme sayısı da 100 bin barajını aşma başarısı gösterdi. Eylül’de 378 bin kişi daha Dergilik uygulamasıyla tanıştı. Eylül itibarıyla ilk 9 ayda Dergilik uygulaması 7 milyon 600 bin kez indirilmiş oldu. Aktif kullanıcı sayısı ise 8 milyonu geçti.

Dergi ve gazeteyi kaldığın yerden keyifle oku

Ülkemizde yayıncılık sektörüne yeni bir soluk getiren Dergilik’ten erişilebilen yayın sayısı her geçen gün artıyor. Yerel ve ulusal pek çok yayını tek bir platform üzerinden sunan Dergilik dünyanın en popüler yabancı dergilerin yanı sıra sadece platforma özel hazırlanmış içerikleri de raflarına taşıyor. 1000’den fazla yabancı yayın, 1500’den fazla dergi ve 85 gazete ile toplam 1700 içerik online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geliyor. Tüm operatör müşterilerinin indirip keyifle kullanabileceği Dergilik uygulamasına dileyen aylık abone olabilirken, isteyenler dergileri tek tek de satın alabiliyor.

TURKSPORU da Gelibolu özel sayısıyla Dergilik’te

Spora dair tüm gelişmeleri, başarı hikayelerini, sporcu röportajlarını ve spor dallarına dair merak ettiğiniz her şeyi bulabileceğiniz TURKSPORU dergisi, şimdi Turkcell Gelibolu Maratonu özel sayısıyla Dergilik uygulamasında yayında! Türkiye’nin en teknolojik maratonu olan Turkcell Gelibolu Maratonu’na dair tüm detaylar, maratona hazırlık için ipuçları, maratona katılacak ünlü fenomen Hayrettin ve dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen’in çok özel röportajları ve Çanakkale gezi rehberi Turksporu dergisi Turkcell Gelibolu Maratonu özel sayısında.

Turkcell kullanıcıları TURKSPORU dergisini Dergilik uygulamasından internet paketlerinden yemeden okuyabiliyor, üstelik Dergilik uygulamasını indirerek ilk defa giriş yapanlara 1 GB internet hediye ediliyor. Bütün operatörlerin kullanıcıları TURKSPORU dergisine ücretsiz olarak erişebiliyor.

Türk insanına yepyeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik’e sosyal medya hesaplarından da ulaşmak mümkün. Dergilik ile ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesaplarını takibe alarak öğrenebilirsiniz.