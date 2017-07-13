Dell Gaming ve Alienware İlk Kez Türkiye’deki Oyuncularla Buluştu

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Alienware ve Dell Gaming partisi ile oyunseverler, sanal gerçeklik deneyim alanları, 360 fotoğraf deneyimi ve Hey! Douglas performansıyla unutulmaz bir gece yaşad

Dell, oyuncuların merakla beklediği Alienware ve Inspiron Gaming oyuncu bilgisayarlarını Türkiye’deki oyuncularla unutulmaz bir gece ile buluşturdu. Oyunseverler sanal gerçeklik ve Tobii göz takibi ile Alienware üzerinde oyun oynarken, Dell Inspiron Gaming bilgisayarların nasıl yüksek performanslara çıktına tanık oldular.

360 derece fotoğraf deneyiminin yanı sıra Hey! Douglas’ın özel performansıyla devam eden parti, oyunseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Oyun pazarına yatırımlarını artırarak sürdüren Dell, hem PC oyun sektörünün zirvesindeki Alienware hem de yüksek performansı arayan, fiyat konusunda duyarlı oyun tutkunlarına yönelik Inspiron Gaming serisini Türkiye’ye getirdi.

Alienware ile birinci sınıf oyun deneyimi

Alienware, yüksek performans ve birinci sınıf PC oyun ekipmanı isteyen oyuncuların gereksinimlerini karşılıyor. Hepsiburada.com üzerinden 8,299 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’deki kullanıcılarla buluşan yeni Alienware’ler, sanal gerçeklik ile oyuncuların deneyimini en üst seviyeye taşıyor. Ayrıca özel konfigürasyonlarla Alienware ürünlerine sahip olmak isteyen kullanıcılar Dell sosyal medya hesaplarına da doğrudan mesaj bırakabiliyor.

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