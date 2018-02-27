Dell 2’si 1 arada bilgisayar: Inspiron 5379

Dell’in yüksek performans ve her yerde kullanım kolaylığı sunan 2’si 1 arada bilgisayarı Dell Inspiron 5379, dizüstü ve tablet bilgisayarın en iyi özelliklerini tek bir üründe birleştiriyor.

Her ihtiyacı karşılayan yüksek performanslı ürünlerle öne çıkan Dell, dizüstü bilgisayarların performansıyla tablet bilgisayarların kullanım kolaylığını bir araya getiren Inspiron 5379 model 2’si 1 arada bilgisayarı Türkiye’de satışa sundu. Güçlü Intel Core i7 işlemcisi bulunan bilgisayar, 1.8 GHz Turbo işlemci hızına ve 8GB belleğe sahip.

Görüntüler ve sesler hiç olmadığı kadar iyi

13.3 ekran büyüklüğüyle birçok yere kolayca taşınabilen Inspiron 5379, 1920*1080 ekran çözünürlüğüyle yüksek görüntü kalitesi sağlıyor. Waves MaxxAudio Pro ses sistemi ve Intel HD Grafik Kartı 620’ye sahip bilgisayar, bu sayede görüntüleri ve sesleri hiç olmadığı kadar iyi yansıtıyor.

Her işinizi halledeceğiniz 4 farklı mod

360 derecelik menteşe tasarımı ile dikkat çeken Inspiron 5379, dört farklı mod arasında geçiş yapmaya olanak tanıyor. Yemek tariflerini kullanmak için çadır modu, uçaktaki filmler için stand modu, çalışmak için veya e-posta okumak için dizüstü bilgisayar modu ve arkanıza yaslanırken okumayı hiç olmadığı kadar kolay hale getiren tablet modu, Inspiron 5379’u rakiplerinden ayrıştırıyor. 256 GB disk kapasitesine ve pil ömrünü uzatan 3 hücreli pile sahip bilgisayarda, arkadan aydınlatmalı klavye, ışıksız ortamlarda çalışmayı daha rahat hale getirirken, kızılötesi kamera seçeneği ile hızlı ve güvenli yüz tanıma mümkün hale geliyor.