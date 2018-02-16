DeFacto’dan genç yazılımcılara destek

DeFacto, İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü bünyesinde bu yıl altıncısı düzenlenecek Yazılım Maratonu’na sponsor oldu.

Türkiye’nin lider moda markalarından DeFacto, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisleri Öğrenci Kulübü bünyesinde bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Yazılım Maratonu’na Altın kategorisinde sponsor olarak destek veriyor. İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde 3-4 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte, finale kalan 30 takımın üyeleri kendilerine yönetilen soruları yeni algoritmalar üreterek doğru şekilde yanıtlamaya çalışacak. Yarışmada dereceye girenler çözebildikleri soru sayısına göre belirlenecek. Takımlar, ayrıca final etabı kapsamında bazı workshop, eğitim ve seminerlere katılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Defacto Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Gürer, “Yeni teknolojilerin ve dijitalleşmenin etkisi ile tüm sektörlerde iş yapış biçimlerinin hızlıca değiştiğine tanık oluyoruz. Geleceğin rekabet ortamında başarılı olabilmek için teknolojik altyapınızın her zaman güncel olması, değişime ayak uydurabilmeniz gerekiyor. Dijitalleşmeyi kısa mesafeli bir koşudan öte uzun bir maraton olarak görmek lazım. DeFacto Teknoloji olarak dijitalleşme yolculuğunda başarılı olabilmenin, en yeni araçlara ve en iyi altyapıya sahip olmak ve en iyi maraton koşucularıyla birlikte çalışmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla yazılım maratonuna destek vermeye karar verdik ve bundan büyük gurur duyuyoruz. Ayrıca, çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekliyoruz ve motivasyonlarını yüksek tutup takım ruhuyla hedeflerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Çalışanlarımıza değer veriyor ve güveniyoruz. ERP, e-Ticaret, Omnichannel gibi iş servislerimizin ana omurgasını oluşturan ana uygulamalarımız konusunda, dışarıdan hazır paket almak yerine, kendi ekibimiz ile kendi uygulamalarımızı geliştirmeye karar verdik. DeFacto’nun tüm ana süreçlerini kapsayan ERP uygulamasını kendi mühendislerimizle geliştirdik. Bu da çalışanlarımıza duyduğumuz güvenin göstergesidir. Dijitalleşme yolculuğunda bizimle beraber koşmak isteyen yeni takım arkadaşlarıyla tanışmak için sabırsızlanıyoruz.”