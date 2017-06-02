DeFacto pet şişeleri tişörte dönüştürüyor

DeFacto, yaşanabilir bir doğa mirası bırakmak için doğal kaynakları korumayı amaçlayan çözümleriyle, tasarrufu yaşam şekline dönüştüren bir şirket olma yolunda hızla ilerliyor. Üretimden son tüketiciye kadar tüm operasyonlarda ürünlerin çevresel etkilerini azaltmayı hedefleyen şirket, doğa dostu sistemler geliştirerek geri dönüşümle pet şişeleri bile tişörte dönüştürüyor. Bu kapsamda 2017 yılında 15.000 adet tişörtte yaklaşık 4,5 ton PET’i geri kazandırmayı planlıyor.

DeFacto, doğal kaynakları korumak ve sürdürülebilirlik faaliyetlerine katkı sağlamak için pek çok çevre projesini hayata geçiriyor. Özel bir teknolojiyle pet şişeleri ve tekstil atıklarını birlikte değerlendirerek tişörte dönüştüren DeFacto, böylece doğayı zararlı atıklardan koruyor. Şirket, yeni tasarruf yöntemleriyle Türkiye’deki mağazalarda metrekare başına aylık ortalama elektrik tüketimini bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 14 azaltıyor. Susuz pantolonlarıyla bir yılda en az 4 bin 500 ton su tasarrufu elde ediyor. Kullandığı organik ve geri dönüşümlü pamuk sayesinde kimyasal gübre ve ilaçlamayı sıfıra indirerek toprağın rahatlamasını, sınırlı olan doğal kaynakların daha uzun yıllar verimli kullanılmasını sağlıyor.

DeFacto, bu çalışmalar kapsamında mağazaları aracılığıyla bugüne kadar 1.688 ton karton ve 338 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdı. 2016 yılında da ÇEVKO ile gerçekleştirdiği iş birliğinde 187 ton kağıt karton topladı, e-atık kampanyası sayesinde de TEMA’ya 970 kg elektronik atık bağışladı.

1 yılda 4,5 ton PET’ten 15.000 tişört üretilecek

Çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında “ekolojik ürünler koleksiyonu” da hazırlayan DeFacto pet şişe gibi doğaya zarar veren atıkları geri dönüştürerek elde edilen tişörtler ve susuz üretilen pantolonlarla sürdürülebilir yaşama katkıda bulunuyor. Örneğin, bir tişört için ortalama 7,5 adet pet şişe geri dönüştürülerek tişörtlerin üretiminde kullanılan ipliklere katılıyor ve doğaya zarar vermeleri engelleniyor. DeFacto, 2017 yılında mağazalarında müşterilerinin beğenisine sunacağı 15.000 adet tişört yaklaşık 4,5 ton PET’i geri kazandırmayı hedefliyor.

DeFacto CEO’su İhsan Ateş: ‘2016 yılında 4,7 milyon adet susuz pantolonu satışa sunduk ve yaklaşık 6.220 ton su tasarrufu sağladık.’

Şirket olarak doğaya dost teknoloji ve uygulamaları tüm operasyonel süreçlerinde hayata geçirdiklerini belirten DeFacto CEO’su İlhan Ateş; “Uyguladığımız tasarruf ve verimlilik çözümlerimizi sadece altyapı ile sınırlandırmayarak bunu yaşam şekline dönüştüren şirket olma yolunda hızla ilerdik. Bu kapsamda, mağazalarımızda tercih ettiğimiz düşük elektrik tüketimli iklimlendirme sistemi ve yeni nesil LED armatürleri sayesinde enerji tüketimimizi benzer büyüklükteki bir mağazaya göre yüzde 35 altına indirdik. Şirket olarak hem çevre korumasına hem de Türkiye’nin enerji sarfiyatının azalmasına katkı sağlamak için sistemlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Örneğin, ürünlerimizin yumuşaklık kazandırılması için gerçekleştirilen yıkama yerine kumaş imalatı sürecinde uygulanan bir teknikle susuz pantolonlar ürettik. Bu sayede, 2016 yılında 4,7 milyon adet susuz pantolonu satışa sunduk ve yaklaşık 6.220 ton su tasarrufu sağladık. Lojistik faaliyetler kapsamında, hacim olarak yüksek satışı olan yurtdışı lokasyonlarımızda yerel depo kurarak üreticilerimizin ürünlerini doğrudan bu depoya yönlendirdik. Böylece, hem yakıt tasarrufu hem de operasyonel verimlilik elde ettik” dedi.

1 milyon üründe 430 ton kırpıntı değerlendirilecek

Üretimden kalan kırpıntıları dahi değerlendirmeye aldıklarının altını çizen Ateş sözlerine şöyle devam etti: “Tedarikçilerimizin atölyelerinde ürün imalatı sırasında ortaya çıkardığı kırpıntıları dahi yeni ürünlerimizde değerlendirerek yine 2016’da yaklaşık 700.000 üründe 313 ton kırpıntıyı yeniden kullanarak doğaya atık olarak gitmesini engelledik. Şirket olarak, 2017 yılında ise geri kazanılmış liflerden üretilen kumaşlar ile yaklaşık 1 milyon üründe 430 ton kırpıntıyı değerlendireceğimizi öngörüyoruz. Gelecek yıllarda da çevresel sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarımızı arttırarak doğayı koruyan, tasarruf ve verimlilik sağlayan sistemsel çözümlerimize ve bu çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz.”

Geri dönüşümlü pamuklardan selüloz bazlı liflere

DeFacto, organik pamuk kullanımıyla da pamuk üretiminde, kimyasal gübre ve ilaçlamayı sıfıra indirilerek toprağın rahatlaması ve daha uzun yıllar verimli olması sağlanıyor. Geri dönüşümlü pamukların kullanıldığı ürünlerde ise tekstil üretim atıkları ve kullanılıp atılmış tekstil ürünleri yeniden elyaf ve iplik haline dönüştürülerek kumaşlar dokunuyor. Böylece, sınırlı olan doğal kaynaklar da daha verimli hale getiriliyor. Bununla birlikte DeFacto, ağaçlardan elde edilen yenilenebilen ham madde selüloz ile selüloz bazlı lif kumaşları üretiyor. Pamuk üretiminde kullanılan suyun sadece yüzde 7’si kullanılarak üretilen selüloz bazlı lifler ile DeFacto, su tüketimini azaltıyor.