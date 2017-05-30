Daha Güvenli Yaşam Alanları için Teknolojik Çözüm: EyeDius

Yaşam alanlarında daha fazla güvenlik ve huzur için yeni bir dönem başlıyor. Türkiye’nin önde gelen girişimcilik platformlarından StartersHub girişimlerinden EyeDius, görüntü işleme teknolojisini kullanarak yüz tanıma ve kimlik doğrulama yapıyor. Bu sayede rezidans ve konut sitelerini çok daha güvenli hale getiriyor.

Hayatımızın her alanında kendine yer bulan akıllı teknolojiler, konut güvenliğinde de artık söz sahibi. Özellikle insan faktörüne bağlı güvenlik çözümleri, toplu konutların büyüklüğü, kontrol noktalarının çokluğu ya da eve servis veren firmaların her geçen gün artması, güvenlik konusunda önemli açıkları da gündeme getiriyor. Son yıllarda meydana gelen tüm site içi hırsızlık vakalarını inceleyen EyeDius, bu vakaların engellenmesi için teknolojik bir çözüm sunarak güvenlik ve denetlemeyi tamamen kontrol altına alıyor.

Yüz Tanıma Teknolojili Güvenlik

EyeDius, site veya toplu konut alanına giriş yapmakta olan bir kişinin yüzünü anlık olarak tarayarak sistemde doğrulama yapıyor ve eşleşme olunca giriş onayı veriyor. Bu yüz tanıma işlemi kişilerin herhangi bir tanıma kutusuna yaklaşmasına gerek kalmadan doğal geçişlerinde otomatik olarak yapılabiliyor. Sistemde kayıtlı olan Beyaz Liste ve Kara Liste üzerinden doğrulama yapan EyeDius, yüz tanıma özellikli kameralarla anlık olarak kontrol sağlıyor. Gelen kişi Kara Liste’de yer alıyorsa girişe izin verilmiyor. Ayrıca kayıtlı gruplar için bazı alanlara sınırlı geçiş atanabiliyor. Örneğin, site misafirlerinin havuz alanına girmesi bu özellik sayesinde engellenebiliyor.

Tüm Giriş-Çıkışlara Fotoğraflı Kayıt

Ayrıca tüm ziyaretçi giriş-çıkışlarına ait bilgiler ayrıntılı bir şekilde sisteme kaydediliyor. Giriş-çıkış kapılarında görünen her bireyin görülme bilgisi, tarih-saat ve fotoğraf kaydı tutuluyor. Siteye ilk kez gelen birinin fotoğrafı çekilerek sisteme ekleniyor ve artık kayıtlı kullanıcılar arasında yer alıyor. Bu kişilerin kim olduklarına bağlı olarak site içindeki dolaşımları belli bir davranış deseninde takip ediliyor. Örneğin eve yemek siparişi getiren bir kuryenin içeride bulunması için gereken ortalama süre hesaplanıyor, normalden uzun kalmaları durumunda güvenlik çalışanları ve sistem yöneticisine uyarı mesajı gönderiliyor. Oluşturulan tüm kayıtlar site yönetimine düzenli olarak raporlanıyor. Detaylı kayıt ve raporlama sayesinde geriye dönük araştırmalar çok daha hızlı ve ayrıntılı bir şekilde yapılabiliyor.

Özel Bölgelere Özel Tanımlama

EyeDius’un en önemli özelliklerinden bir başkası, site içerisindeki özel bölgeler için özel tanımlamalar yapılması. Örneğin belirlenen bir bölgede insan hareketi olduğunda kameralar bunu izleyip yönetime haber vererek görüntüleme yapabiliyor. Ayrıca güvenlik görevlilerinin çalışmasını kolaylaştıracak şekilde, sisteme onlarca hatırlatma ve uyarı fonksiyonu tanımlanabiliyor. Ayrıca, sınır güvenliği konusunda kullanılan yöntemler her şeye alarm verirken, EyeDius orada gerçekten insan, araç veya önceden tanımlanmış özel bir nesne olursa uyarı verebiliyor.

“Çocuğum Çıkınca Bana Haber Ver”

Kullanıcı ihtiyaçlarına göre düzenli olarak geliştirilen EyeDius, giriş-çıkış hareketleri konusunda kişiselleştirilebiliyor. Örneğin planlanan entegrasyonlardan biri, site sakinlerine “çocuğum eve giriş/çıkış yaptığında bana haber ver” şeklinde sisteme komut vermesini mümkün kılacak. Buna benzer pek çok fonksiyon, yakın zamanda EyeDius mühendisleri tarafından sisteme eklenecek.

Maliyet Avantajı Sağlayan Uyumluluk

Kamera görüntülerine entegre yüz tanıma sistemi, yatırım konusunda oldukça avantajlı. Bunun en önemli sebeplerinden biri, sistemin mevcut güvenlik kameralarına entegre olabilmesi. Bu özelliği sayesinde sistemle, ek donanım ve kurulum maliyetlerinden kurtularak, daha emniyetli konut giriş ve çıkış denetimi sağlamak olanaklı hale geliyor.

Piyasada kolaylıkla bulunan kamera ve bilgisayarlarla uyumlu olan EyeDius, kolay kurulum ve hızla uygulamaya geçme avantajlarını barındırıyor. Kamera görüntülerini güvenlik amaçlı olarak kaydetmek amacıyla da sistem kullanılabiliyor.

Kuruluşlara Çalışan Takibi Avantajı

EyeDius çözümlerinin bir diğer kullanım alanı da şirket veya kamu kuruluşlarında personelin kimlik kontrolü ve giriş-çıkış takibi güvenli ve müdahale edemeyecekleri şekilde hesaplanıyor ve kayıt altında tutuluyor. Sistemin düzenli raporlama yapması, iş verimliliğini artırıyor.

Sisteme internet üzerinden bağlanmak ve denetlemek mümkün olduğu için, kullanıcılar evde olmasa dahi kapılarındaki hareketlerden haberdar olabiliyor.