Çocuklara Özel Akıllı Saat: Alcatel Move Time

Günümüz çocukları teknolojinin içinde yaşıyor ve bu konuda becerileri çok yüksek. Ebeveynler için çocuklarının teknolojiyle ilişkisi önemli bir gündem konusu. Özellikle endişeli anne-babalar için geliştirilen ürünler de son zamanlarda daha sık karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri olan Alcatel Move Time akıllı çocuk saati, “elektronik çit” özelliği sayesinde, çocuğunuz belirlediğiniz alanın dışına çıktığında bildirim yollayarak sizi haberdar ediyor. Herhangi bir acil durumda çocuğunuz SOS tuşuna basarak size ve önceden rehbere tanımladığınız kişilere hem mesaj ile konum gönderebiliyor hem de arama yapabiliyor.

İnternete bağlı nesneler, günümüz çocuklarının gündelik yaşamlarının bir parçası haline geliyor. Move Time Akıllı Çocuk Saati, hem çocukların hem de anne babaların ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip. Alcatel’in çocuklara özel Move Time Akıllı Çocuk Saati, çocuklarını merak eden ebeveynlere rahat bir nefes aldıracak. Alcatel Move Time Akıllı Çocuk Saati, çocukların ebeveynler tarafından belirlenen kişilerle iletişim kurmalarını sağlıyor ve GPS özelliğiyle anlık lokasyon takibine imkân tanıyor.

Tasarımı çocukların kullanmasına uygun

5-9 yaş arası çocuklar için tasarlanan saat, ebeveynlere çocuklarını arama ya da çocuklarına sesli mesaj gönderme imkânını tanıyor. Çocuklar, ebeveynlerin önceden belirlediği 10 kişi tarafından aranabilir ve sadece tanımlanan kişilere arama yapabilir.

Ebeveynler, iOS 7 ve üzeri, Android 4.3 ve üzeri sürümlerle uyumlu akıllı telefonlarından uygulama üzerinden çocuklarının konumunu anında takip edebiliyor ve önceden belirlemiş oldukları güvenli bölgeden çıktıklarında ve bu bölgeye girdiklerinde anında bildirim alıyorlar. Alcatel Move Time Akıllı Çocuk Saati GPS, A- GPS, LBS, GSM ve Wi-Fi teknolojilerini kullanarak, çocukların konumunu iç ve dış mekânda olmaları fark etmeksizin belirleyebiliyor.

Alcatel Move Time Akıllı Çocuk Saati kaliteli tasarımı, IP65 seviyesinde suya ve toza dayanıklılık özelliği ile çocuklar tarafından rahatça kullanılabilinir.

370 mAh bataryası ile uzun pil ömrüne sahip olan Alcatel Move Time Akıllı Çocuk Saati, iki farklı renk seçeneği ile sunuluyor.